Fedez sarà ospite della prima puntata di Da vicino nessuno è normale, nuovo show di Alessandro Cattelan. Il conduttore ha confermato la presenza del rapper e ha spiegato che ci saranno dei cambiamenti.

Fedez ospite da Alessandro Cattelan: la conferma

Nella prima puntata di “Da vicino nessuno è normale“, nuovo show di Alessandro Cattelan, che inizierà lunedì 20 maggio, tra gli ospiti ci sarà Fedez. Un’ospitata che è finita al centro delle polemiche in questi giorni, per via dell’indagine in corso che riguarda la rissa tra il cantante e Cristiano Iovino. Il conduttore, ospite da Caterina Balivo, ha confermato la presenza del rapper e ha spiegato quello che hanno intenzione di fare, un po’ diverso rispetto all’idea iniziale.

Fedez ospite da Alessandro Cattelan, la rivelazione: “Avevamo un’altra idea ma…”

“Volevamo mandarlo ad un matrimonio come ospite a sorpresa. Avevamo un complice tra gli invitati che lo avrebbe fatto entrare di nascosto, ma visto quello che è successo ultimamente abbiamo cambiato l’idea originale” ha raccontato Alessandro Cattelan.

“Da vicino nessuno è normale” è un programma di intrattenimento che approfondirà le piccole e grandi manie umani in modo originale e soprattutto divertente. Insieme a Fedez, nella puntata del 20 maggio, saranno presenti The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.