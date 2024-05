Perché Fedez ha denunciato Selvaggia Lucarelli?

Fedez e Selvaggia Lucarelli sono nemici da tempo immemore, ma perché il rapper ha denunciato la giornalista? Sembra che a fargli scattare la molla siano state alcune dichiarazioni in merito alla diatriba con Luis Sal.

Qualche settimana fa, Fedez è stato ospite del programma radiofonico La Zanzara e, anche se non ha fatto il nome di Selvaggia Lucarelli e si è limitato a chiamarla “l’innominabile”, ha ammesso di averla denunciata. “Vuoi promettere che non quereli più nessuno?“, gli ha chiesto Giuseppe Cruciani. Federico ha replicato:

“Ma chi ho querelato? Ho vinto una querela con Filippo Facci, con cui sono in buoni rapporti. Poi l’ innominabile . Poi non ho mai querelato nessuno, neanche Salvini o Gasparri che mi ha dato dell’eroinomane. Sono io che ho la cintura nera di querele. Ma a parte loro non ho mai querelato nessuno, ma non ho neanche mai perso contro nessuno”.

A svelare il motivo della denuncia è stata la Lucarelli che, dopo la trasmissione radiofonica, ha dichiarato:

Stando a quanto riporta Biccy, Fedez ha denunciato la Lucarelli perché lei l’ha chiamato “bimbominkia” nella diatriba con Luis Sal per Muschio Selvaggio.

A riportare l’estratto del libro della Lucarelli in cui si svela il motivo della denuncia di Fedez è Biccy. Si legge:

“A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio. Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio. (…) Si è evidentemente dimenticato di aver scritto lui stesso la canzone Bimbiminkia4Life e di aver cantato ‘meglio non crescere mai / noi bimbiminkia 4 life'”.