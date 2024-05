Selvaggia Lucarelli non ha alcun dubbio: Fedez e Chiara Ferragni si sono aiutati a vicenda. La giornalista, fresca di stampa con il libro dedicato ai Ferragnez, sostiene che l’uno sia servito all’altra e viceversa per aumentare il proprio bacino di utenti.

Lucarelli: Fedez e Chiara Ferragni si sono aiutati a vicenda

Il libro di Selvaggia Lucarelli dedicato al fenomeno Ferrangez è ormai nelle mani dei lettori più accaniti. Nei primi capitoli, la giornalista analizza l’ascesa di Fedez e Chiara Ferragni, sottolineando che si sono aiutati a vicenda. In che modo? Semplice: l’uno è servito all’altra e viceversa per aumentare la propria popolarità.

L’analisi di Selvaggia Lucarelli

Nel 2016, ossia quando Fedez e Chiara si incontrano per la prima volta, “lei in Italia era quella con più follower dei due, ma meno conosciuta“. Il rapper, al contrario, era noto a molti. “Mio padre non aveva mai sentito nominare Chiara Ferragni fino a Sanremo 2023 e così la maggioranza degli italiani, quelli che non frequentano i social“, ha sottolineato la Lucarelli. Lei, grazie a Federico Lucia, ha conquistato il grande pubblico, mentre lui, tramite l’influencer, è entrato a far parte del mondo dell’alta moda, partecipando ad eventi con Donatella Versace e Bella Hadid. Ecco perché si sono aiutati a vicenda.

Lucarelli e la soap opera Fedez-Chiara Ferragni

Secondo la Lucarelli, Fedez e Chiara si sono aiutati a vicenda perché hanno compensato il target che mancava all’altro. Grazie a questa “contaminazione” sono riusciti a creare una storytelling sulla loro relazione, attirando i fan come se la loro fosse una vera e propria soap opera.