Selvaggia Lucarelli commenta l’intervista di Fedez a Belve

La puntata di Belve del 9 aprile 2024 ha visto tra gli ospiti Fedez. L’arrivo del rapper nel salottino di Francesca Fagnani era molto atteso, anche perché era stato rimandato più volte. Selvaggia Lucarelli, che intorno alla prima metà di maggio uscirà con un libro dedicato all’ascesa e alla caduta dei Ferragnez, ha commentato l’intervista di Fedez.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Fedez a Belve

Pur non avendo visto l’intervista di Fedez a Belve, Selvaggia Lucarelli ha tuonato:

“Non vedrò l’intervista, mi sono bastate le clip. Sco*are, il sesso, ‘non sapevo’, ‘Io con la mia fondazione sono bravo’, è colpa di Damato. Tutto molto volgare e triste. Venendo ai fatti, nel mio libro troverete una ricostruzione molto diversa da tutto. Ripeto, molto diversa”.

Selvaggia Lucarelli Vs Fedez e Chiara Ferragni: un accanimento esagerato?

Pur non avendo visto l’intervista, Selvaggia Lucarelli ha comunque detto la sua basandosi sulle brevi clip apparse sui social. Una domanda sorge spontanea: l’accanimento della giornalista non è un tantino esagerato? Ad essere onesti, il racconto di Fedez a Belve è stato interessante e, soprattutto, non costruito.