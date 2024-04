Cosa ci fa Fedez vestito di giallo? Il rapper, via social, ha raccontato di essere stato vittima di una specie di scherzo da parte della preside dei figli Leone e Vittoria. I fan, neanche a dirlo, si sono divertiti tantissimo.

Fedez: lo scherzo della preside di Leone e Vittoria

“Oggi sport day di Leone. Non so perché, ma mi hanno detto di vestirmi tutto di giallo“, ha esordito Fedez sui social mostrando il look scelto per la grande occasione. Mentre il rapper si prende cura dei figli, l’ex moglie Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza a Los Angeles con gli amici. Di certo, Federico Lucia non pensava di rimanere vittima di uno scherzo della preside di Leone e Vittoria.

Fedez: il look giallo è da Teletubbies

“Io spero che anche gli altri genitori siano vestiti di giallo perché sennò sembro tipo un Teletubbies… Pensate se è uno scherzetto perché magari sto sulle pa*** alla preside e mi ha detto di vestirmi così come tutti, ma in realtà solo io sono vestito così…“, ha esclamato Fedez prima di scoprire di essere l’unico genitore vestito di giallo. Arrivato a scuola, infatti, si è ritrovato ad essere un pulcino in mezzo a gente normale.

Fedez si rende conto dello scherzo: la reazione

Appena Fedez si è reso conto dello scherzo della preside di Leone e Vittoria, ha esclamato:

“Non ci credo, nessuno è vestito di giallo, ma mi hanno preso per il cu**! Ma com’è possibile? (…) Vestitevi di giallo, mi raccomando…”.

In seguito Federico ha scoperto che altri genitori avevano qualcosa di giallo addosso, ma nessuno con un total look come il suo.