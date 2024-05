Diletta Leotta confessa le offese di una collega di Sky

Diletta Leotta ha confessato di aver ricevuto offese pesanti da parte di una collega di Sky Sport. L’episodio non è recente, ma soltanto adesso ha avuto il coraggio di parlarne.

Conduttrice, influencer e modella, Diletta Leotta è sulla cresta dell’onda da anni. Per arrivare dov’è ha fatto la sua gavetta, ma non è stato semplice. Soprattutto i primi tempi, ha dovuto fare i conti con delle offese da parte di una collega di Sky Sport, che la accusava di aver costruito la sua carriera solo sulla sua bellezza.

Intervistata da F Magazine, Diletta Leotta ha spiegato che il mondo del lavoro non è sempre positivo, specialmente quando arrivano critiche del tutto gratuite. Lei lo ha vissuto sulla sua pelle e sa quanto sia difficile andare avanti facendo finta di niente. Ha dichiarato:

“La maggior parte (delle critiche, ndr.) arriva dalle donne. Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così’. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le te**e’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere”.