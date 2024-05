Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne“, Ernesto Russo è stato al centro di un acceso dibattito che ha portato alla sua espulsione dal programma.

Ernesto Russo fuori da Uomini e Donne

Il 46enne stava approfondendo la conoscenza di Elisa all’interno del dating show, ma è stato accusato di frequentare altre donne al di fuori. Proprio questo comportamento è stato definito da Maria De Filippi “incompatibile” con il format televisivo.

Le accuse

La rivelazione ha acceso l’ira di Elisa, che ha prontamente risposto: “Mister sincerità, sono arrabbiata. Non sono una donna moderna, noi ci vediamo ma tu hai già in mente che potresti tradirmi. Come puoi far innamorare una donna così? Che valore dai alle persone?”. Durante la discussione, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti per cercare di far riflettere la dama.

Interviene Maria De Filippi

In seguito è stata proprio la padrona di casa a spiegare che la redazione aveva ricevuto alcune segnalazioni riguardanti il comportamento di Ernesto. “Sono arrivate alcune segnalazioni, ci sono foto di te con una ragazza al ristorante” ha affermato Maria De Filippi, mostrando in studio le immagini incriminanti. Di fronte alle prove, l’uomo ha ammesso di aver frequentato altre persone durante la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Il cavaliere ha quindi dovuto abbandonare definitivamente la trasmissione.