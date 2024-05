Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: "Chi sei tu per ri...

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: "Chi sei tu per ri...

Maria De Filippi ha perso la pazienza contro uno dei cavalieri presenti in studio. La conduttrice gli ha risposto duramente, facendogli capire di non aver apprezzato il suo atteggiamento.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: le dure parole della conduttrice

Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, venerdì 17 maggio 2024, ha perso la pazienza con uno dei cavalieri presenti in studio. La padrona di casa ha deciso di rimettere a posto Fabio mentre discuteva con la dama Sabrina. L’uomo ha alzato la voce contro Alessia, che aveva dato la sua opinione, e ha fatto esplodere completamente la conduttrice.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: “Chi sei tu per rivolgerti così?”

Fabio e Sabrina erano al centro dello studio e hanno chiuso la loro relazione. A difendere la donna è intervenuta Alessia, che ha criticato il comportamento di Fabio. “Amati e digli ciao” ha detto a Sabrina. Quelle parole hanno fatto scattare il cavaliere, che ha iniziato ad alzare la voce, ripetendo più volte la frase “ma tu chi sei? Cosa vuoi?“.

“Lei si chiama Alessia e tu Fabio, tu che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così? Chi sei tu per rivolgerti così? Puoi parlare normale senza alzare la voce. Non alzare la voce, perché sono capace anche io di alzarla” ha dichiarato Maria De Filippi. Il cavaliere è stato costretto a chiedere scusa, dopo la standing ovation ottenuta dalla conduttrice. Anche lei ha chiesto scusa per aver alzato la voce.