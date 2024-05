"Stamattina non riesco a riprendermi" afferma Ida Platano in un video, senza però aggiungere altro

Ida Platano ha fatto a lungo appassionare il pubblico con la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ora che è uscita definitivamente dalla trasmissione gli stessi fan si chiedono come stia l’ex tronista.

Come sta Ida Platano?

Anche se ormai è fuori dal programma, Ida Platano continua ad aggiornare i fan sulla sua vita. Sui social infatti è molto attiva, pubblicando continuamente foto e video della sua vita privata e del suo lavoro di hair stylist.

Sta girando nelle ultime ore un video dell’ex tronista che afferma: “Stamattina non riesco a riprendermi. Comunque qui non si capisce più niente: un giorno piove, oggi invece c’è il sole. Vedremo in questi giorni“. La Platano ha poi chiesto ai suoi fan come stessero e come stiano procedendo queste giornate. Infine, ha concluso: “Io mi sento tutti i dolori“.

Sono stati in molti a chiederle cosa sia accaduto, ma ancora non c’è stata una risposta.

L’uscita da Uomini e Donne

Nel corso di varie edizioni del programma, Ida Platano ha approfondito diverse conoscenze, come quelle con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Dopo aver rotto con entrambi, è tornata in qualità di tronista. Anche in questo caso però le cose non hanno funzionato perché, dopo aver chiuso due relazioni con Mario e Pierpaolo, ha deciso di lasciare definitivamente il tv show.