Crisi in corso tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, stando a quanto sostengono i beninformati, sono vicini al divorzio, tanto che lui ha già lasciato la casa coniugale da 60 milioni di dollari.

Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini al divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero vicinissimi al divorzio. Secondo un insider molto vicino alla coppia, ascoltato da InTouch, la situazione sarebbe del tutto degenerata, tanto che l’attore ha già lasciato la casa coniugale da 60 milioni di dollari. I due, è bene ricordarlo, si sono sposati due anni fa, a distanza di 18 anni dalla loro prima love story.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck sono vicini al divorzio?

Secondo l’insider, Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero arrivati al divorzio perché “non riuscirebbero a far funzionare le cose. Tra loro è finita e stanno per divorziare“. Il fatto che i due non si mostrano più insieme come un tempo non farebbe altro che confermare l’indiscrezione.

Ben ha lasciato la casa che divideva con Jennifer

Il divorzio imminente sarebbe confermato anche dalla decisione di Ben Affleck. Sembra che l’attore abbia lasciato la casa che divideva con Jennifer Lopez. L’insider ha dichiarato: