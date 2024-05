Chiara Ferragni ha avuto un flirt con Achille Lauro? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione in diretta su Radio Marte.

Chiara Ferragni ha avuto un flirt con Achille Lauro?

In diretta nel programma radiofonico Gente di Mare, in onda su Radio Marte, Gabriele Parpiglia ha lanciato un’indiscrezione esplosiva. Sembra che Chiara Ferragni abbia avuto un flirt con Achille Lauro. A conferma di ciò ci sarebbe la festa di compleanno del cantante, che ha visto tra i presenti l’imprenditrice ma non Fedez.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia ha dichiarato:

“Si è parlato tanto del flirt di Fedez e Ludovica di Gresy, ma nessuno, prima d’ora, ha mai ipotizzato nulla sulla vita privata di Chiara Ferragni, la quale, sarebbe stata molto vicina ad Achille Lauro”.

A conferma di ciò ci sarebbero le immagini del compleanno del cantante. Ci sono Tananai, Boss Doms ed Hell Raton, ma Fedez è assente. Tra i presenti, ovviamente, c’è Chiara.

Chiara Ferragni e Achille Lauro: cosa c’è di vero?

Al momento, è bene sottolinearlo, Chiara e Achille non hanno confermato o smentito il gossip. Di certo, questa improvvisa vicinanza, considerando che Lauro era più amico di Fedez, fa riflettere.