È disponibile da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Prime Video, il docufilm Ragazzi Madre – L’Iliade, dedicato ad Achille Lauro.

Ragazzi Madre – L’Iliade narra la storia di un vero e proprio fenomeno musicale, che nel giro di dieci anni, grazie a un’efficace combinazione di talento e determinazione, è arrivato al grande successo mainstream. “Non è una storia, ma un poema epico”, dice lui, e proprio come nelle grandi epopee omeriche narra un viaggio complesso, pericoloso e ambizioso.

Il docufilm, diretto da Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group in collaborazione con Prime Video, è stato presentato in anteprima a Roma lunedì 11 dicembre con un secret event dedicato a 400 fan dell’artista al Cinema Antares nel quartiere Montesacro, in cui Lauro è cresciuto e ha messo radici la sua passione per la musica e per l’arte.

Uno sguardo sulla vita privata di Achille Lauro

Il film apre per la prima volta il sipario sulla storia unica e sulla vita privata dell’artista, offrendo senza filtri un inedito ritratto degli aspetti più intimi del suo mondo, fino a oggi estranei alla narrazione mediatica. Un percorso ambizioso dal nulla al successo che ha portato Achille Lauro alla sua consacrazione. Fino ad approdare al Palazzo delle Nazioni Unite di New York come rappresentante della musica italiana, in cattedra di fronte una platea di giovani studenti provenienti da tutto il globo.

Achille Lauro ha calcato quattro volte il palco del Festival di Sanremo, come concorrente o come ospite. Da protagonista del mondo urban-street, il camaleontico artista si è trasformato in icona glam, punk rocker, pop star e autore in grado di demolire ogni stereotipo, sempre pronto a rinnovarsi e a muoversi tra generi ed epoche differenti nel mondo della musica, della moda e dell’arte.

La carriera di Achille Lauro

Con all’attivo sei album in studio – Achille Idol-Immortale, 2014; Dio c’è, 2015; Ragazzi Madre, 2016 (certificato oro); Pour l’Amour, 2018 (certificato oro); 1969, 2019 (certificato platino); Lauro 2021 (certificato oro) – che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante visualizzazioni dei videoclip (tra i suoi successi Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole fino all’ultimo singolo al momento in vetta a tutte classifiche Stupidi ragazzi che lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban) ha raggiunto immensi traguardi di cui il docufilm Prime Video in uscita è solo il primo tassello di un nuovo imponente capitolo ancora da scrivere.

Nell’attesa di rivedere Achille Lauro anche live sui palchi italiani nel 2024, è possibile visitare online il suo museo virtuale Directed by Achille Lauro, un innovativo progetto artistico, un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, promotore di collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte, del fashion e del design. Un’experience immersiva nel multiverso realizzata grazie a Hadem e Valuart.com, che crea un punto di incontro dinamico tra arte, musica e moda, ispirato dai momenti iconici della sua carriera. Si possono visionare infatti alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team come gli iconici abiti di Sanremo 2020 e 2021, realizzati in collaborazione con la Maison Gucci e Alessandro Michele fino alla collection Les Enfants terribles presentata durante l’evento internazionale Vogue Forces of Fashion.

Credito foto: DCERFOTOGRAFIA