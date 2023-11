Zucchero in concerto negli Stati Uniti con Andrea Bocelli

Da stasera, mercoledì 29 novembre, fino al 17 dicembre Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà in concerto negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli. Uno show emozionante in cui i due artisti attraverseranno le città di San Antonio, Dallas, Louisville, Boston, Philadelphia, Hartford, Baltimore, New York e Hollywood.

Il tour mondiale di Zucchero

Intanto, Zucchero si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua live band con “Overdose d’amore World Wild Tour”.

Il tour internazionale “Overdose d’amore World Wild Tour” si apre con tre date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e il 1° aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria, fino a toccare l’Italia per quattro grandi concerti negli stadi italiani:

23 giugno – Udine, Bluenergy Stadium

27 giugno – Bologna, Stadio Dall’Ara

30 giugno – Messina, Stadio Franco Scoglio

4 luglio – Milano, Stadio San Siro

I biglietti per le date di Udine, Bologna e Milano sono disponibili su TicketOne e nei punti di vendita abituali, mentre quelli per la data di Messina su TicketOne, Ciaotickets, Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Il documentario sulla carriera di Zucchero

Inoltre, Zucchero è stato per la prima volta al cinema con il film documentario “Zucchero – Sugar Fornaciari” (regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano). Il film documentario ha raccontato lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti.

Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Credito foto: Daniele Barraco