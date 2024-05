Ucraina: Meloni vede Amherd, impegno per conferenza pace in Svizzera

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Nell'incontro oggi a Palazzo Chigi con la Presidente della Confederazione Svizzera Viola Amherd, la premier Giorgia Meloni "ha garantito l’impegno dell’Italia a favore dell’organizzazione in Svizzera della Conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina, in linea con il diritto internazionale e con i principi della Carta delle Nazioni Unite".

I colloqui tra le due leader, informa inoltre Palazzo Chigi, "hanno permesso di confermare la solidità delle relazioni italo-svizzere, con particolare riferimento alla dimensione transfrontaliera, e l’interesse a lavorare sulle prospettive di rafforzamento della collaborazione bilaterale in ambito economico e sui principali dossier dell’agenda internazionale, inclusa la rinnovata attenzione nei confronti del Continente africano".