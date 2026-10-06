L’Italia, fresca di un impressionante 4-1 fuori casa contro il Borussia Dortmund nella sfida di vincitori, si è trovata a dover chiudere a casa la propria parte di itinerario di Nations League contro la Turchia. L’incontro, giocato al Dall’Ara di Bologna, ha rappresentato l’ultima tappa di un percorso di quattro partite in undici giorni, in cui gli azzurri hanno già toccato i 4 punti, posizionandosi al terzo posto del Gruppo 1, dietro a Francia (7) e Belgio (6).

La vittoria contro la Turchia, ancora senza punti, è quindi cruciale per spezzare la minaccia di retrocessione e mantenere viva la corsa al secondo posto, porta d’accesso ai quarti di finale.

Mancini valuta la prestazione e spiega i cambi operati

Il ct Roberto Mancini ha sintetizzato l’andamento del match con una frase d’effetto: “Abbiamo sofferto all’inizio ma siamo stati bravi a riprendere la partita”.

Ha inoltre ammesso che la fluidità di squadra ne ha risentita a causa dei numerosi cambi tattici ma ha precisato che la perdita di ritmo era prevista dalla strategia adottata. “Ho tolto i difensori perché erano ammoniti”, ha spiegato, evidenziando come le squalifiche abbiano influito sulla composizione della linea difensiva. Il tecnico ha anche sottolineato la versatilità di Romano affermando che “può giocare anche mezz’ala e ha bisogno di queste partite per crescere”.

Infine, Mancini ha guardato al futuro: “Noi dobbiamo continuare a giocare, ora siamo secondi e probabilmente dovremo andare a lottare per il secondo posto in Belgio”.