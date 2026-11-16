Uno scontro di gioco di forte entità ha portato alla situazione che nessuno credeva possibile e che ha lasciato compagni, avversari, amici e tifosi senza parole.

Il gioco del calcio un’attività da tantissimi ragazzi amata e praticata senza l’obiettivo, ma con l’ambizione, che possa diventare la carriera della vita inseguendo gli esempi dei campioni che si guardano in televisione e che hanno reso quel gioco lo sport tanto guardato nel mondo con partite viste a svariate latitudini del pianeta e che quando meno ce lo si aspetta può mostrare anche la sua faccia più crudele.

Muore giovane calciatore, le condizioni peggiorate dopo intervento chirurgico

Immediato l’intervento dei soccorritori che vista la gravità della situazione hanno immediatamente messo in campo tutti gli strumenti necessari per riuscire a salvarlo.

Il giovane è stato quind i ricoverato nel nosocomio più vicino ma gli ematomi erano davvero molti e frequenti di conseguenza è stato provato di tutto, l’intervento è infatti avvenuto e si era creduto potesse rappresentare una speranza per lui e la famiglia.

Le ore immediatamente successive hanno invece aggravato la già pesante situazione, chiudendo i genitori e i parenti più stretti in un silenzio fortissimo.

Muore il giovane calciatore Abel Nunez, Argentina in lutto

La notizia che nessuno voleva leggere è purtroppo arrivata, la carriera del giovane calciatore del Futbol Club Ezeiza, nella quale è arrivato la scorsa estate, è terminata troppo presto.

Lo scorso weekend durante il match contro il Deportivo Muniz, come riporta The Social Post, il giovane è stato raggiunto alla testa da una pallonata molto forte, immediatamente dopo l’impatto ha perso conoscenza e si è accasciato a terra.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente ma la situazione era già grave, come scritto sopra è stato ricoverato in ospedale ma dopo l’intervento le condizioni sono peggiorate ed è avvenuto il decesso del ragazzo.

Abdel oltre al calcio a 11 praticava il Futsal – calcio a 5 o a 7 a seconda delle partite – viveva quindi per lo sport che tanto amava, sarà quindi fondamentale r icordare la gioia che aveva in viso ogni volta che si recava al campo, che fosse per un allenamento o una partita, anche se naturalmente non sarà facile, per la famiglia, convivere per il resto della vita con un dolore così forte.