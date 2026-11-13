Dai fischi dell'Olimpico al pieno di San Siro: la Nazionale di Mancini ha cambiato volto in poche settimane, e domenica c'è il Belgio.

Quarantotto giorni fa, all’Olimpico, 47.155 spettatori fischiavano una Nazionale italiana di calcio che sembrava aspettare soltanto la fine della partita. Giovedì sera, a San Siro, erano in 71.452 e hanno applaudito quasi tutto: i gol, le rincorse, gli errori recuperati in fretta e la squadra che, a fine gara, si è fermata sotto la tribuna a festeggiare con il pubblico.

Una parte dello stadio ha fischiato l’inno francese, come spesso accade, ma è bastato che il resto del San Siro alzasse le mani per coprire ogni rumore. I fischi di contestazione di settembre, quelli che avevano accompagnato un 2-0 senza storia, sono rimasti a Roma.

Quarantotto giorni di sobrietà e di gioco

Nei gruppi che aiutano le persone con dipendenze si contano i giorni senza ricadute.

Prendiamo in prestito quel linguaggio, perché l’immagine rende bene il cambiamento: «Ciao, sono la Nazionale italiana di calcio. E sono sobria da quarantotto giorni», come la squadra stessa sembrerebbe dire.

Il paragone va preso con cautela. Nessun protocollo fissa a quarantotto giorni un traguardo reale, ma il percorso degli azzurri in così poco tempo è evidente.

Dopo l’Olimpico sono arrivati il 4-0 di Bursa, il pareggio di Saint-Denis con il gol di Bastoni e un Donnarumma molto sicuro, il 3-1 alla Turchia al Dall’Ara con Calafiori a segno, e infine il 3-1 contro la Francia.

I numeri del girone

Tre vittorie, un pareggio, undici gol fatti e quattro subiti. La squadra è passata da sette punti in quattro partite a dieci in cinque, ed è in testa al girone grazie agli scontri diretti con i francesi. Dopo un’estate segnata da cambi di panchina e dimissioni di dirigenti, il rendimento attuale rappresenta una svolta netta.

La Francia di ieri non aveva Mbappé né Dembélé, ma una squadra si giudica da come reagisce quando la partita si mette male. E contro la Francia l’Italia è finita sotto nei primi minuti per un errore di Donnarumma in impostazione, per poi ribaltare il risultato.

Gli uomini della rimonta

Mancini ha applicato una regola semplice: gioca chi è dentro la partita. Ha cambiato nove giocatori tra Parigi e Bologna e ha lasciato fuori per un turno Barella dopo un esordio poco brillante. Sul campo di San Siro Cambiaghi ha impostato l’azione del pareggio di Pio Esposito al 26′, poi Sebastiano Esposito ha sbagliato un rigore. Pochi minuti dopo Frattesi, su assist di Dimarco, ha segnato il 2-1. Il 3-1 è arrivato dal rigore procurato da Vergara e trasformato da Pio Esposito.

Mancini ha frenato l’entusiasmo: «Stiamo calmi, la strada è ancora lunga». Il suo obiettivo è proteggere una squadra giovane dall’euforia.

Belgio, domenica sera a Bruxelles

Italia e Francia sono a 10 punti, il Belgio a 9. Nell’ultima giornata l’Italia gioca a Bruxelles: un pareggio basta per i quarti di finale, una vittoria garantisce il primo posto. Mancini ha chiesto di andare a vincere. Il Belgio è allenato da Mark van Bommel, con De Bruyne, Lukaku, De Ketelaere e Tielemans.