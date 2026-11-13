Pino Insegno racconta a Ciao Maschio come ha vissuto le critiche sulle sue amicizie politiche e perché ha deciso di non usare più i social.

Pino Insegno è stato ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio, in onda di sabato alle 17:00 su Rai 1. Nel corso della trasmissione l’attore e conduttore è tornato sulle polemiche nate attorno alle sue amicizie politiche e ha spiegato come le critiche degli ultimi anni abbiano inciso sul suo modo di stare in pubblico.

De Girolamo gli ha chiesto se si fosse mai pentito di esporsi pubblicamente su queste amicizie. Insegno ha risposto che si espone sempre con rispetto dell’altra parte. Ha ricordato di essere tifoso della Lazio, di non aver mai offeso le bandiere altrui e di non aver immaginato che la sua amicizia con una persona piuttosto che con un’altra potesse suscitare tanto clamore.

Una carriera lunga oltre 40 anni

Il conduttore ha messo al centro il peso della propria storia professionale. Ha spiegato di provare dispiacere nel vedere un percorso così lungo ridotto alle sue frequentazioni personali. Il ragionamento parte dalla durata del lavoro svolto, non da singoli episodi.

Insegno ha poi affrontato il tema delle critiche e del giudizio online.

Da sette anni ha eliminato i social network. Secondo lui un confronto diretto con una persona che lo conosce è più utile di letture anonime, spesso offensive verso la famiglia. Ha aggiunto che trova sbagliato giudicare qualcuno prima di conoscere davvero chi si ha di fronte, che sia attore, cantante o personaggio pubblico.

Il rapporto con la moglie e il lavoro artistico

Nella parte più personale dell’intervista, Insegno ha parlato della moglie e della sua carriera. Ha riconosciuto che aiutare una persona molto vicina è più complesso che sostenere un collega stimato per altri motivi. Il rischio, ha spiegato, è che il talento di lei venga ridotto all’etichetta di “la moglie di”.

Per questo ha ricordato il lavoro della moglie come autrice e il suo contributo a Viva Lumière, trasmissione radiofonica di Rai Radio 2. Chiudendo, l’ospite ha legato il discorso al tema della puntata, le passioni e le follie d’amore che non hanno età: “Le follie bisogna sempre farle, secondo me. Sempre”.