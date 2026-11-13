Un ritorno in pista dal significato speciale per Monica Guerritore, pronta a lasciarsi alle spalle la parrucca indossata dopo il tumore al seno. Nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 14 novembre, l’attrice mostrerà i suoi capelli naturali, condividendo con il pubblico un momento di grande emozione che ha commosso anche Milly Carlucci.

Monica Guerritore torna a Ballando con le Stelle senza parrucca dopo il tumore al seno

Un momento che va ben oltre la sfida sulla pista da ballo e che racchiude un significato profondamente personale. Monica Guerritore ha deciso di presentarsi nuovamente a Ballando con le Stelle senza parrucca, mostrando al pubblico i propri capelli dopo il percorso affrontato a seguito del tumore al seno.

Una scelta importante, legata al desiderio di ritrovare la propria immagine e lasciarsi alle spalle, almeno in parte, i segni visibili della malattia.

A parlarne è stata la stessa attrice durante Ballando segreto, il programma dedicato ai retroscena dello show di Rai 1. «Possiamo dirlo? Vorrei tornare a essere me dopo tanto tempo», ha confidato, anticipando il suo ritorno in pista nella puntata di sabato 14 novembre.

La decisione di rinunciare alla parrucca non rappresenta soltanto un cambiamento estetico, ma un passaggio significativo nel rapporto con il proprio corpo, dopo un’esperienza che ha inevitabilmente lasciato il segno.

La reazione commossa di Milly Carlucci alle parole di Monica Guerritore

Le parole di Guerritore hanno profondamente emozionato Milly Carlucci, che non ha nascosto la propria commozione davanti alla decisione dell’attrice. «Togli la bandana, togli le parrucche. Vedremo Monica con i suoi capelli. Mamma mia che emozione, mi stanno venendo i brividi mentre lo dici. È straordinario», ha commentato la conduttrice durante Ballando segreto. La testimonianza ha così spostato per qualche istante l’attenzione dalla gara alla dimensione più intima della concorrente, offrendo al pubblico uno spaccato della sua esperienza personale.

Nel corso della trasmissione, Guerritore ha raccontato anche un curioso episodio che riguarda il marito, Roberto Zaccaria, con il quale la competizione televisiva sembra essere diventata motivo di confronto. «L’altra sera l’ho trovato sveglio al letto. Mi ha detto: “Ma perché ti ho lasciato che eri prima e ora sei quinta?”», ha spiegato divertita. Il marito, professore di diritto costituzionale e poco interessato alle dinamiche della gara, si è ritrovato ad ascoltare una spiegazione sui meccanismi del programma: «Ho iniziato a spiegargli cosa sono i tesoretti, la wild card… E si è addormentato». Un racconto ironico che alleggerisce una puntata destinata a essere particolarmente significativa per l’attrice.

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