Paolo Del Debbio è stato ospite di Bianca Berlinguer a "E' sempre Cartabianca", dove si è parlato dei recenti allarmi bomba in Italia e in Europa.

Paolo Del Debbio è stato ospite di Bianca Berlinguer a “E’ sempre Cartabianca”, dove si è parlato dei recenti attacchi bomba in Italia e in Europa. Ecco cosa ha detto il conduttore di “Dritto e Rovescio.“

E’ sempre Cartabianca, ospite Paolo Del Debbio

Sono giorni di falsi allarmi bomba i Italia e in Europa, dopo quelli sugli aerei si è passati a quelli nelle scuole.

Ieri, mercoledì 11 novembre 2026, ben 6mila scuola italiane hanno ricevuto la stessa e-mail di minaccia bomba firmata Mikhail Andropov. La Digos e i Ros stanno indagando al fine di capire chi ci sia dietro a questo pseudonimo, dell’argomento si è tra l’altro parlato in studio a “E’ sempre Cartabianca“, con Bianca Berlinguer che ha avuto come ospite il collega e conduttore di “Dritto e Rovescio“, ovvero Paolo Del Debbio.

Ecco che cosa ha detto su ciò che sta accadendo.

Del Debbio sugli allarmi bomba: “C’è un cancro e ci sono delle metastasi”. Cosa significa?

Paolo Del Debbio è stato ospite di Bianca Berlinguer a “E’ sempre Cartabianca“, dove si è parlato degli allarmi bomba in Italia e in Europa. Queste le parole del conduttore di “Dritto e Rovescio”: “Il cancro sono i due focolai di guerra e poi c’è un attacco all’Europa, perché sostanzialmente si è messa dalla parte dell’Ucraina e poi c’è l’Iran di mezzo etc..

Quello che voglio dire è che ho letto un po’ di cose tecniche, non tanto sui quotidiani, e per fare attacchi di questo tipo occorre una struttura, con dei server molto importanti. Occorre una struttura che abbia molta acqua e molta elettricità, perché sono strutture energivore, occorre una struttura che sia possibilmente non sopra la terra, ma sotto, in modo che non sia attaccabile da un punto di vista militare, cioè un bunker. E occorrono una barca di soldi per metterla su. Allora è inutile andare a pensare che sono attacchi sporadici etc.. Anche se fossero attacchi sporadici, siccome sono ripetibili questi attacchi, occorre immediatamente trasbordare nel bilancio pubblico sulla cyber-sicurezza una montagna di quattrini”.