"Perché mi sta simpatico", Cruciani asfalta Grimaldi in diretta

"Perché mi sta simpatico", Cruciani asfalta Grimaldi in diretta

Il giornalista ha usato toni pesanti contro il deputato AVS da sempre a favore delle mobilitazioni di piazza e giustificatore dei recenti scontri.

Giuseppe Cruciani è conosciuto per essere al di sopra delle righe nei propri interventi, siano essi effettuati all’interno del suo programma radiofonico “La Zanzara” o in qualità di ospite presso trasmissioni televisive egli non si tira indietro e dice sempre quello che pensa senza particolari peli sulla lingua. Un comportamento che causa schiera di fan o di hater sempre pronti a giudicarlo per le sue opinioni.

Giuseppe Cruciani ed il tema Grimaldi a “Quarta Repubblica”

Giuseppe Cruciani è stato ospite nell’ultima puntata del programma Mediaset “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro. Uno dei temi della serata è stato quello legato a Marco Grimaldi, esponente di AVS, Alleanza Verdi Sinistra che non ha mai nascosto il proprio appoggio ai manifestanti.

Infatti nonostante il proprio ruolo istituzionale ha presenziato e presenzia agli eventi del centro sociale torinese, sua città di origine, Askatasuna giustificando l’attività che effettua contro le forze dell’ordine e riducendole a pure e semplici eventi a cui non dare peso.

L’ultimo caso lo ha visto andare in visita in carcere a tre ragazzi del centro sociale, arrestati perché in possesso di bottiglie Molotov, bottiglie con Alcool da lui definite.

Un’espressione che ha scatenato Cruciani.

Cruciani su Grimaldi: “A me sta simpatico”

Cruciani ha infatti ripreso questa sua uscita e ha dato il meglio di sé – “Grimaldi a me sta simpatico, riesce a stare dalla parte sbagliata senza nemmeno accorgersene” – questo il commento di cruciani che ha inevitabilmente portato Porro a dire la sua.

Al contrario, il conduttore del programma ha espresso la propria antipatia rispetto a Grimaldi spiegando che vorrebbe dirgli due o tre parole ma di non poterlo fare perché non essendo parlamentare non è in possesso dell’immunità e quindi si deve trattenere.

In quel momento Cruciani prende nuovamente la parola, come riporta LiberoQuotidiano, riprendendo un commento dello stesso Grimaldi – “Come si fa a provare che avevano armi pericolose? Avevano solo bottiglie d’alcool con lo stoppino“.