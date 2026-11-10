Il governo italiano sta per lanciare il suo tredicesimo pacchetto di sostegno destinato all’Ucraina, un provvedimento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni al Copasir. Il pacchetto, previsto per essere presentato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, comprende sia aiuti di natura civile – come generatori elettrici – sia forniture di armamenti antiaerei destinati al fronte.

Nel frattempo, la stampa ha appreso che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ha apposto la propria firma al documento. La sua assenza è riconfermata: il ministro non si trovava a Roma al momento della decisione, ma era a Bruxelles, dove stava partecipando a incontri di carattere europeo.

Giorgetti non firma il tredicesimo pacchetto: i fatti salienti

Secondo diverse fonti interne alla Lega, la mancanza della firma di Giorgetti è dovuta a una sua scelta di attendere ulteriori chiarimenti prima di confermare il trasferimento di risorse. La sua assenza a Roma ha quindi impedito la conclusione formale del processo di approvazione del pacchetto, generando perplessità all’interno della squadra di governo.

La posizione di Giorgetti ha sollevato interrogativi sulla coesione della maggioranza, soprattutto perché il tirocinio di un simile provvedimento è tradizionalmente una prerogativa condivisa tra gli organi economici e la difesa. La decisione di non firmare, seppur temporanea, ha aperto una finestra di incertezza sulla tempistica di invio degli aiuti a Kiev.

Divisioni interne: Leghisti, Salvini e Tajani sul fronte della politica estera

La Lega aveva già manifestato la propria opposizione qualche settimana fa, guidata dal vicepremier Matteo Salvini, che aveva espresso riserve nei confronti della fornitura di missili e altri armamenti avanzati. Questa posizione è stata ribadita in vari contesti, creando un clima di tensione all’interno del Consiglio dei Ministri.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha cercato di mediare la situazione, dichiarando in un breve intervento che aveva concesso il proprio via libera sia a Giorgetti sia a Crosetto per procedere con l’invio del pacchetto. La discrepanza tra le dichiarazioni di Tajani e la realtà della mancata firma ha accentuato il dibattito interno, lasciando aperta la possibilità di un futuro confronto più acceso.

Contenuto del 13° pacchetto e le parole di Crosetto

Generatori elettrici e armamenti antiaerei

Il documento che Crosetto si appresta a presentare al Copasir elenca una serie di materiali destinati a sostenere sia la popolazione civile che le forze armate ucraine. Tra gli aiuti civili spiccano generatori elettrici volti a garantire l’approvvigionamento energetico nelle zone più colpite dal conflitto. Sul versante militare, invece, il pacchetto prevede la consegna di missili antiaerei e sistemi di difesa a corto raggio, elementi considerati cruciali per la protezione delle infrastrutture strategiche.

Durante il recente question time al Senato, Crosetto ha ricordato come le richieste ucrainene fossero cambiate nel corso della guerra: “All’inizio ci chiedevano di inviare qualsiasi cosa, ora chiedono cose più specifiche e non sempre disponibili”. Nonostante le difficoltà, il ministro della Difesa ha ribadito l’impegno dell’Italia a mantenere le promesse assunte in Aula, promettendo un nuovo slancio al sostegno di Kiev.