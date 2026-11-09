Sospetto attacco hacker alla Dia, sono infatti attualmente in corso le verifiche su un cyberattacco alla Direzione investigativa antimafia. Ipotesi furto di oltre 300 file. I dettagli.

Sospetto attacco hacker alla Dia: ipotesi furto di oltre 300 file

Ci sarebbe stato un presunto attacco hacker alla Dia, un furto di dati, con oltre 300 file che sarebbero stati sottratti dagli archivi della Direzione investigativa antimafia e messi poi in vendita sul dark web.

Il presunto furto di dati, però, non è stato confermato dalle autorità. A vendere i dati sarebbe un utente, ‘weykofa‘, che chiederebbe di essere pagato in bitcoin e Monero, come mostrano post sui social. L’account dark web informer su X riporta che i 302 file riportati includono intelligence su 25 gruppi di crimine organizzato, dossier operativi e registri di indagine, intelligence relativa a Europol e corrispondenza Ue, comunicati stampa sotto embargo e statistiche interne, fotografie inedite di raid, registri del personale e documenti finanziari.

In corso tutte le verifiche.

Sospetto attacco hacker alla Dia: verifiche in corso

Come appena visto, è scattato l’allarme per un presunto attacco hacker alla Dia, ovvero all Direzione Investigativa Antimafia. Subito dopo la notizia, sono partite tutte le verifiche del caso e, stando a quanto riporta l’Ansa: “Allo stato non è avvenuto alcun attacco hacker al sito della Dia.

Lo precisano fonti vicine al dossier, spiegando che secondo le verifiche effettuate finora è avvenuta solo un’acquisizione del sito internet della Direzione investigativa antimafia, quindi sono coinvolti solo dati pubblici e nessun dato protetto è stato esfiltrato.” Ricordiamo che, secondo alcuni utenti sui social, sul darkweb sarebbe infatti in vendita un archivio di oltre 220 megabyte di informazioni che sarebbero stato sottratte dai database della Dia. A venderle sarebbe un utente con lo pseudonimo ‘weykofa’. Questo attacco hacker però, come appena detto, non sarebbe ma avvenuto.