Le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto costituiscono ogni settimana una delle occasioni più attese dai giocatori italiani. Il sorteggio avviene regolarmente quattro volte a settimana, dal martedì al sabato, alle ore 20:00, e determina sia i premi di piccola scala sia il gigantesco jackpot del SuperEnalotto. Nelle ultime due serate, 6 e 7 novembre 2026, i numeri estratti hanno prodotto una serie di vincite che vanno da poche decine di euro fino ai milioni destinati al vincitore del “6”.

Di seguito trovi un riepilogo completo dei risultati, con le combinazioni vincenti, le quote e le somme messe in palio.

Estrazioni del 6 novembre 2026: numeri e premi

SuperEnalotto

Il concorso n. 178 del SuperEnalotto ha prodotto la combinazione 5 – 20 – 28 – 47 – 50 – 6, accompagnata dal numero Jolly 87 e dal numero SuperStar 14.

In questa tornata non è stato indovinato nessun “6” né il “5+”, ma quattro giocatori hanno centrato il punteggio “5”, raccogliendo complessivamente 32 961,39 €. Il “4 Stella” è stato vinto da due soggetti, ciascuno premiato con 49 856,00 €. Il montepremi del jackpot, pari a 50,3 milioni di euro alla prima estrazione di settembre, è salito a 51,2 milioni di euro per il prossimo concorso.

Lotto

Su tutte le undici ruote del Lotto, i numeri estratti erano i seguenti: Bari – 17 8 89 77 52; Cagliari – 80 40 61 58 89; Firenze – 43 81 29 63 13; Genova – 52 7 1 28 24; Milano – 29 65 54 84 59; Napoli – 27 15 38 4 75; Palermo – 87 41 64 61 76; Roma – 67 21 48 12 87; Torino – 60 73 44 49 83; Venezia – 16 34 17 89 50; Nazionale – 48 68 49 46 70. Tra i numeri ritardatari più lunghi si evidenziano il 25 a Torino, assente da 116 estrazioni, e il 13 a Roma, non sorteggiato da 111 concorsi.

10eLotto serale

Il sorteggio serale del 10eLotto ha prodotto i venti numeri seguenti: 7 8 15 16 17 21 27 29 34 40 41 43 52 60 65 67 73 80 81 87. Il Numero Oro è stato il 17, mentre il Doppio Oro ha coinvolto i numeri 17 e 8. Queste cifre, combinate con le quote di gioco, hanno consentito a diversi giocatori di incassare premi che vanno da qualche centinaio a qualche migliaio di euro.

Estrazioni del 7 novembre 2026: numeri e premi

SuperEnalotto

Il giorno successivo il SuperEnalotto ha estratto la sestina 38 – 41 – 54 – 59 – 80 – 85, con numero Jolly 50 e numero SuperStar 39. In questa tornata il “6” e il “5+1” non sono stati indovinati; sono stati registrati due vincitori del “5”, ciascuno premiato con 95 416,89 €. Il “4” è stato conquistato da 400 giocatori, per un importo di 695,89 € ciascuno, mentre il “3” è stato realizzato da 15 852 partecipanti, con un premio di 42,21 €. Il jackpot è aumentato a 52 milioni di euro per il prossimo concorso.

Lotto

Le dieci estrazioni della giornata hanno dato i seguenti risultati: Bari – 64 9 1 8 12; Cagliari – 79 52 86 90 87; Firenze – 29 68 25 2 86; Genova – 25 26 48 77 9; Milano – 16 48 65 72 44; Napoli – 9 47 49 80 57; Palermo – 4 8 70 46 45; Roma – 6 24 85 65 26; Torino – 2 85 26 10 20; Venezia – 7 69 28 37 82; Nazionale – 75 8 82 15 47. I numeri più in ritardo rimangono 25 a Torino (116 estrazioni) e 13 a Roma (111 estrazioni), evidenziando la loro rarissima comparsa.

10eLotto serale

Il concorso serale del 10eLotto del 7 novembre ha visto la vincita dei seguenti venti numeri: 1 2 4 6 7 8 9 16 24 25 26 29 47 48 52 64 68 69 79 85. Il Numero Oro è stato il 64, mentre il Doppio Oro ha coinvolto i numeri 64 e 9. Sono stati inoltre estratti gli Numeri Extra 10 12 28 37 44 46 49 65 70 72 77 80 86 87 90. Nella stessa serata è stato sorteggiato il Simbolotto, con i simboli 29 (diamante), 16 (naso), 10 (fagioli), 36 (nacchere) e 43 (funghi), offrendo ulteriori opportunità di vincita.

Le prossime estrazioni sono programmate per martedì 10 novembre 2026, con il jackpot del SuperEnalotto che continuerà a crescere finché non verrà indovinato il “6”. Si ricorda che il gioco d’azzardo è riservato ai maggiorenni e che è consigliata una partecipazione responsabile.