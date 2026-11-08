Le piazze italiane hanno ospitato cortei pacifici contro il carovita; i social, però, hanno trasformato gesti di routine in un mito di solidarietà fra manifestanti e polizia.

Nel fine settimana di fine ottobre diverse realtà italiane hanno riempito le vie di numerosi cittadini, esprimendo insoddisfazione per il *carovita*, l’incremento dei prezzi dell’energia, gli affitti alle stelle e i tagli ai servizi pubblici. Da Torino a Bologna, passando per Genova, Milano, Roma, Firenze, Udine e Lecce, i cortei si sono svolti in maniera prevalentemente pacifica, senza scontri significativi.

Le richieste gravavano su temi comuni: la crisi del costo della vita, la necessità di un riarmo responsabile, la difesa dell’istruzione pubblica e della sanità. In molte città il numero dei partecipanti è stato stimato tra i mille e i tre mila, con un coinvolgimento trasversale di studenti, lavoratori, insegnanti e agricoltori.

Le manifestazioni nelle otto città

A Torino il corteo più numeroso, con circa 3.000 persone, è partito da piazza Castello alle ore 16, seguito da un trattore dei Agricoltori autonomi italiani che sventolava lo striscione “No al carovita, vogliamo dignità”. A Milano, la seconda mobilitazione in due settimane è stata organizzata dal coordinamento Studenti col Tricolore in piazza Principessa Clotilde, mentre all’Arco della Pace si è tenuto il “Tax the rich party”, un evento che chiedeva una maggiore tassazione per i più abbienti.

Roma ha visto il corteo partire dall’Esquilino e proseguire verso i Fori Imperiali; a Genova, l’iniziativa “Italia in piazza” ha denunciato il riarmo e i tagli ai servizi. Bologna, Firenze, Udine e Lecce hanno ospitato raduni analoghi, tutti conclusi entro la sera senza incidenti significativi.

Sequestro di materiale pirotecnico a Torino

Nel pomeriggio, pochi minuti prima dell’avvio del corteo torinese, la polizia ha effettuato un’operazione nel quartiere Borgo Filadelfia, sequestrando 188 kg di materiale pirotecnico presso l’appartamento di un uomo di 44 anni. L’uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di esplosivi, dimostrando che, nonostante l’assenza di scontri, le forze dell’ordine hanno mantenuto una presenza attiva per garantire la sicurezza degli spazi pubblici.

Il provvedimento è stato comunicato dalle autorità come una misura preventiva, volta a evitare potenziali rischi legati a oggetti di natura incendiaria in occasione di manifestazioni di grande affluenza.

Il mito della “polizia rivoluzionaria” sui social

Dopo le proteste, numerosi post viral su Facebook, X e TikTok hanno narrato che agenti della Guardia di Finanza a Bologna avrebbero abbassato gli scudi in un gesto di solidarietà verso i manifestanti. Alcuni commentatori hanno interpretato l’atteggiamento come uno scambio di rispetto reciproco, mentre altri hanno sostenuto che rappresentasse la prova di una “polizia che marcia al fianco della gente”.

Il fotografo Michele Lapini, presente al corteo del 30 ottobre a Bologna, ha precisato che gli scudi sono stati abbassati semplicemente perché il reparto era fermo in una zona laterale del percorso, senza alcuna necessità operativa di mantenerli alzati. La stessa Guardia di Finanza ha confermato che si trattava di una consueta procedura di *de-escalation* per agevolare il flusso dei manifestanti.

Altri video fraintesi e la realtà operativa

Altre immagini hanno mostrato poliziotti senza casco davanti a un corteo studentesco a Milano, interpretati come “guide” dei manifestanti. In realtà, gli agenti occupavano la posizione di antipanico per evitare deviazioni impreviste del corteo, non per accompagnarlo. Allo stesso modo, una foto diffusa di poliziotti che marciavano a braccetto con manifestanti a Napoli è risultato un “deep-fake” creato con intelligenza artificiale.

Questi esempi evidenziano come la narrazione dei social possa trasformare *routine operative* – abbassare scudi, togliere il casco, posizionarsi in prima linea – in simboli di solidarietà o di cospirazione, senza alcuna base fattuale. Le forze dell’ordine, infatti, continuano a utilizzare protocolli standard per gestire la sicurezza delle manifestazioni, senza alcuna indicazione di allineamento politico.

Conclusioni sul rapporto tra proteste e ordine pubblico

Le proteste di ottobre hanno dimostrato una forte capacità di mobilitazione su temi economici e sociali, mantenendo al contempo un alto livello di pacificazione. Parallelamente, i racconti di una “polizia rivoluzionaria” rimangono un fenomeno mediatico privo di fondamento, derivante da interpretazioni errate di procedimenti di routine.

Comprendere la distinzione tra *gesti operativi* e *narrazioni simboliche* è fondamentale per una corretta analisi dell’opinione pubblica e per evitare la proliferazione di miti che possono alimentare ulteriori divisioni nella società.