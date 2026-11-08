Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Jimmy Ghione salvato dalla wild card: la classifica

(Adnkronos) –
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 8 novembre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Manuela Moreno e Carlo Aloia. Terza piazza per Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.
I voti della giuria, nella serata caratterizzata dallo stop di Ornella Muti per infortunio (cosa è successo), si sono sommati a quelli del tesoretto.
Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Simona Ventura ha premiato Manuela Moreno e Carlo Aloia. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.
Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Andy Diaz e Gioia Giovanatti.
Jimmy Ghione ha ottenuto il 25% dei voti, Andy Diaz invece il 75%. Per Jimmy Ghione, tuttavia, è stata usata una wild card: il concorrente è stato dunque salvato e la prossima settimana tornerà in pista con un malus di 20 punti.
La classifica (prima dei voti social)
1. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 65 punti
2.
Manuela Moreno e Carlo Aloia – 60 punti
3. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 57 punti
4. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 54 punti
5. Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti
6. Anna Safroncik e Edoardo Lini – 47 punti
7. Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti
8. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 44 punti
9. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 38 punti
10. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 36 punti
11. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 30 punti.
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