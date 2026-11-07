Attentato a Cracovia, in piazza anche studenti italiani: tutti in salvo

(Adnkronos) - In piazza a Cracovia al momento della sparatoria c'erano 34 studenti e 3 accompagnatori del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale. Sono stati messi in sicurezza dall'ambasciata d'Italia che ha inviato il direttore dell'Istituto di cultura d Cracovia e la console onoraria. Il rientro in ...

(Adnkronos) – In piazza a Cracovia al momento della sparatoria c’erano 34 studenti e 3 accompagnatori del liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale. Sono stati messi in sicurezza dall’ambasciata d’Italia che ha inviato il direttore dell’Istituto di cultura d Cracovia e la console onoraria. Il rientro in Italia è gestito dalla loro agenzia di viaggio; se avessero difficoltà a trovare un singolo volo si organizzeranno per gruppi con l’assistenza della Farnesina.

Nessuno è dovuto ricorrere a cure mediche.

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