Il popolare spettacolo di baile su Rai1, Ballando con le stelle, si è nuovamente trovato al centro dell’attenzione durante la puntata del 7 novembre 2026. Dopo una serie di eliminazioni drammatiche, il programma è tornato a far parlare di sé non solo per i passi di danza, ma soprattutto per la salute di una delle sue concorrenti più amate: Ornella Muti.

L’attrice, che aveva già dimostrato una notevole tenacia, è stata costretta a interrompere la sua esibizione a pochi secondi dal via, suscitando un’ondata di preoccupazione tra il pubblico e la giuria.

Il momento in cui la pista è diventata un ostacolo

Durante la sesta puntata, Ornella Muti è scesa in pista accompagnata dal suo maestro Pasquale La Rocca.

Dopo aver iniziato la coreografia, il tempo è scattato: soltanto 38 secondi di ballo e la star ha dovuto fermarsi, puntando la mano verso la spalla destra. Un dolore acuto ha interrotto l’esibizione, costringendo l’attrice a lasciare il parquet in silenzio, con gli occhi velati di lacrime. Il suo gesto ha subito innescato una serie di commenti da parte della conduttrice, Milly Carlucci, e delle altre presenze in studio.

Le dichiarazioni in diretta e la reazione della giuria

Nel corso della trasmissione, Milly Carlucci ha descritto la situazione con tono emotivo, definendo Ornella Muti una “soldato” che non si arrende facilmente. Carlucci ha ricordato che, già durante le prove di venerdì, la concorrente e il suo insegnante Pasquale La Rocca erano caduti, aggravando la condizione della star. La giuria, da sempre favorevole alla performance di Muti, ha espresso sostegno, sottolineando la sua professionalità e la sua capacità di lottare nonostante le difficoltà fisiche.

Le parole della concorrente

Nonostante il dolore, Muti non ha chiuso definitivamente la porta al ritorno. In una breve intervista, ha dichiarato: “Mi piacerebbe continuare, per questo sono scesa in pista stasera.” Ha aggiunto, con un sorriso forzato, che gli antidolorifici le tengono un po’ imbambolata, ma che, se le condizioni lo permetteranno, tornerà a ballare nelle settimane successive. Questa affermazione ha alimentato le speranze di molti fan, che attendono con ansia una possibile ricomparsa.

Le tensioni tra i giudici: Barbara d’Urso, Simona Ventura e Pasquale La Rocca

Nel segmento di commento, la giurata Barbara d’Urso ha rivolto a Muti una critica che ha suscitato subito polemiche. D’Urso ha sostenuto che la star dovrebbe “uscire da questo racconto di donna fragile e che ha paura di tutto”, facendo riferimento a episodi passati. Ha inoltre offerto un “tutore a casa” per chi avesse bisogno, ironizzando sulla situazione. La risposta di Pasquale La Rocca, il partner di Muti, è stata ferma: ha ritenuto la conversazione “superflua” e ha espresso il desiderio che tali commenti fossero stati fatti prima, non in diretta. Simona Ventura ha difeso la star, criticando la mancanza di empatia di d’Urso, mentre la stessa d’Urso ha ribadito di aver giudicato Muti con “serenità”. La discussione ha mostrato come le dinamiche dietro le quinte possano diventare altrettanto drammatiche quanto le esibizioni in studio.

Puntata del 7 novembre: ospiti speciali e sfide per i concorrenti

La serata del 7 novembre ha portato nuovi elementi di spettacolo. Come ospiti, Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino hanno abbandonato il cinema per cimentarsi in una notte di danza, aggiungendo un tocco di glamour alle performance. Nel frattempo, le coppie rimaste in gara – Monica Guerritore, Aurora Ramazzotti, Andy Diaz, Noemi Bocchi, Alessandro Matri e altre – hanno dovuto esibirsi con coreografie sempre più complesse, sapendo che ogni errore poteva portarli allo spareggio finale. Il pubblico è stato invitato a seguire la diretta su Rai1 alle 21.30 oppure in streaming su RaiPlay, dove è possibile vedere anche il “tesoretto Rossella Erra”. Il mix di ospiti, tensioni giudiziarie e la possibile ricomparsa di Muti ha conferito alla puntata un’atmosfera carica di aspettative.