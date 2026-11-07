Barbara Cullari, 50 anni, è morta per arresto cardiaco lo scorso 27 ottobre: otto giorni dopo la tragedia, il corpo della figlia di 26 anni è stato trovato senza vita all'interno del loro appartamento a Roma.

Una tragedia nella tragedia. Dopo la morte della madre, anche la figlia, di 26 anni, è stata trovata senza vita a Roma. Ecco tutti i dettagli.

“Senza mamma non so cosa fare”: la figlia di Barbara Cullari muore 8 giorni dopo la madre

Lo scorso 27 ottobre Barbara Cullari, 50 anni e fondatrice del Vegan store del mercato Testaccio (Roma), è morta improvvisamente per un arresto cardiaco.

La figlia Meera, 26 anni, dopo la morte della mamma aveva detto: “Sono tornata al mercato, ma senza mamma non so cosa fare.” Otto giorni dopo la morte di Barbara, il corpo senza vita di Meera è stato trovato nell’appartamento di via Bartoloni dove le due donne vivevano insieme. A dare l’allarme è stata una vicina di casa, insospettita da un forte odore di gas sul pianerottolo.

Quando i soccorritori sono però entrati nell’abitazione, per la 26enne non c’era più nulla da fare, se non constatarne il decesso. Meera, che lavorava come hostess sugli yacht e parlava cinque lingue, aveva provato a raccogliere l’eredità della madre Barbara. Due giorni dopo la sua morte della donna, era infatti tornata al mercato e aveva confidato di voler continuare quel progetto: “Per mamma era tutto.

Ora sto pensando di prenderlo in carico io”. E ora la tragedia.

La figlia muore pochi giorni dopo la madre: indagini in corso

Meera, 26 anni, è morta lo scorso 5 novembre 2026, otto giorni dopo la morte della madre Barbara Cullari, molto conosciuta nel quartiere Testaccio di Roma. Il corpo senza vita di Meera è stato trovato nell’appartamento dove le due donne vivevano insieme, a darne l’allarme una vicina insospettita dal forte odore. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la morte della giovane, con gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, dall’incidente a un possibile gesto volontario. Intanto la comunità è sotto shock per questa tragedia nella tragedia.