Il mattino di oggi ha visto la città di Firenze al centro di un acceso dibattito politico. Futuro Nazionale ha celebrato l’inaugurazione della sua seconda sede nel quartiere di Coverciano, una zona tradizionalmente residenziale, attirando l’attenzione dei media e dei cittadini. Il leader del movimento, Roberto Vannacci, è comparso davanti al nuovo edificio per comunicare le linee programmatiche del partito e, al contempo, denunciare quello che ha definito un grave smarrimento del centrodestra italiano.

Intervento di Vannacci: tre misure contro l’aumento dei costi

Nel discorso tenuto a pochi metri dalla sede, Vannacci ha sottolineato che il carrello della spesa e l’energia sono diventati sempre più costosi per le famiglie italiane. Per difendere gli interessi dei cittadini, ha indicato tre azioni fondamentali: porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, rimandare a casa l’esercito industriale di riserva costituito, a suo dire, da “centinaia di migliaia di immigrati clandestini” e, infine, abbandonare il Green Deal, definito un insieme di norme che ha “desertificato” il tessuto produttivo nazionale.

Vannacci ha accusato i governi degli ultimi dieci anni di non aver ridotto i costi alimentari né quello dell’energia, né di aver aumentato i salari.

Critica all’agenda europea e draghesca

Secondo il leader, le proposte di Futuro Nazionale si collocano in netta contrapposizione con l’agenda europeista e con le politiche introdotte dal primo ministro Draghi, che a suo avviso hanno favorito la permanenza di una guerra “a oltranza” in Ucraina e hanno sostenuto una Commissione europea poco attenta agli interessi nazionali.

Il riferimento a Donald Trump è stato utilizzato per sottolineare il parallelismo tra la perdita di consenso di un presidente americano e la perdita di rotta del centrodestra italiano.

Protesta dei residenti di Coverciano

Nel medesimo pomeriggio, via de’ Falcucci è stata teatro di una manifestazione organizzata da un presidio antifascista locale. Decine di persone, tra cui molte famiglie con bambini, hanno accorso per denunciare l’insediamento di Futuro Nazionale nel loro quartiere. I manifestanti si sono raggruppati a pochi metri dalla nuova sede in via Novelli, gridando slogan contro quella che definivano una “presenza fascista”.

Reazioni di Vannacci e intervento delle forze dell’ordine

Al termine dell’inaugurazione, Vannacci ha lasciato l’edificio accompagnato da insulti e schiamazzi. I carabinieri in assetto antisommossa hanno tentato di disperdere il corteo, ma la tensione è diminuita quando gli agenti hanno rimosso caschi e abbassato gli scudi. Il leader ha risposto alle proteste affermando che la democrazia probabilmente non appartiene a chi si oppone alla sede, aggiungendo che “se non piace, andino a passeggiare da un’altra parte”.

Futuro Nazionale in Toscana: dati e prospettive

Vannacci ha chiuso il suo intervento citando i numeri di iscritti al partito in Toscana: 8.000 membri, di cui 2.000 a Firenze. Ha evidenziato come questi risultati siano rilevanti per un movimento nato da pochi mesi, soprattutto in una città tradizionalmente rossa come Firenze. Il discorso ha concluso con la promessa di aprire ulteriori sedi nella capitale toscana, sostenendo che i sondaggi “farlocchi” non riflettono il reale entusiasmo dei cittadini.