Ex Ilva, Fumarola: no a spezzatino e a lavoratori di serie B

Ex Ilva, Fumarola: no a spezzatino e a lavoratori di serie B

Milano, 7 nov. (askanews) – “No, no, dobbiamo tenere insieme tutte le necessità e tutte le esigenze di impianti che sono ovviamente diversi fra loro, ma guai a immaginare di fare lo spezzatino. Non possiamo permettere di creare lavoratori di serie A e lavoratori di serie B”.Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a Genova a margine della prima tappa della mobilitazione nazionale “Il Patto che unisce.

Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo”, parlando dell’ex Ilva a proposito dell’ipotesi spezzatino.”Noi pensiamo che l’acciaio vada difeso, la produzione vada difesa, ma deve essere resa necessariamente ecocompatibile, deve mantenere in equilibrio i diritti costituzionalmente previsti: lavoro, ambiente, salute e sicurezza”, ha rimarcato Fumarola.