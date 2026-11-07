Trump: forse qualche cambio in squadra. E nomina Miller capo staff

Roma, 7 nov. (askanews) – “Mi piace la mia squadra di governo. Penso che siano bravi. Ma forse farò qualche cambiamento” ha detto Donald Trump in un’intervista a 60 Minutes sulla Cbs in cui è tornato sul risultato delle elezioni di metà mandato che hanno visto trionfare i democratici.I cambiamenti sono però iniziati nella sua amministrazione.

Il presidente degli Stati Uniti ha nominato Stephen Miller capo di gabinetto al posto di Susie Wiles, annunciandolo sul social Truth; uno dei suoi “consiglieri di massima fiducia” ha affermato lui stesso. E poi spiegando ai giornalisti: “A volte nella vita bisogna cambiare”.Intervenendo poi a Cape Canaveral per un discorso allo Space Kennedy Center, Trump è tornato a parlare dei suoi successi, elencando gli ultimi dati positivi sull’occupazione e sottolineando il ruolo della sua amministrazione nel portare avanti gli sforzi per l’esplorazione americana dello spazio.”Ho firmato gli ordini per la creazione del programma Artemis, ordinando alla NASA di riportare gli astronauti americani sulla Luna e poi di spingerli verso Marte.

Quest’anno, Artemis II ha fatto la storia girando intorno alla Luna per la prima volta in più di 50 anni, spingendosi nel punto più lontano dalla Terra di quanto chiunque abbia mai fatto prima”.In vista delle elezioni del 2028 l’obiettivo è riconquistare gli elettori. “La storia ha dimostrato che se una nazione vuole dominare il futuro, allora deve costruire per il futuro – ha detto -.

Le grandi civiltà non restano mai immobili. Sono in ascesa o in declino, si espandono o si restringono, guidano o perdono terreno. E il destino dell’America è guidare. È questo che facciamo: siamo fatti per guidare”.