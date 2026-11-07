Capri, le immagini della doppia tromba d'aria vicino ai Faraglioni

Capri, 7 nov. (askanews) – Le immagini della doppia tromba d’aria che si è formata a Capri vicino ai celebri Faraglioni. Due impressionanti e alte colonne in mare che quasi si chiudono tra loro a formare un arco a pochi metri dalle coste.La Campania nelle ultime ore, come gran parte del Centro Italia, è stata interessata da una forte ondata di maltempo.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione aveva emanato un avviso di allerta gialla in vigore fino alla mattinata di sabato per precipitazioni, anche intense, a scala locale, con conseguente rischio idrogeologico.