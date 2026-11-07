Sensi (Pd): "La foto pubblicata da Bonaccini? Chiudiamo incidente e tutti uniti in solidarietà con Tajani"

(Adnkronos) - "Mi pare che la vicenda si sia chiusa", quello di Bonaccini "è stato mi pare un post inopinato in un momento delicato. È bene che Bonaccini abbia rimosso il post fatto e che si vada avanti". Così, all'Adnkronos, il senatore del Pd ed esponente dell'area riformista dem Filippo Sensi...