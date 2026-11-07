Anac, Salvini dopo la bufera su Altieri: "Porteremo nome lunedì in Cdm. Per lui c'erano i requisiti"

(Adnkronos) – “Porteremo un nome lunedì in Consiglio dei ministri”. Lo dice Matteo Salvini a margine della sua visita a Eicma a Milano Rho Fiera, rispondendo a una domanda sulla presidenza dell’Anac.

Nelle scorse ore c’era stato un passo indietro di Trifone ‘Nuccio’ Altieri rispetto alla presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione, diventata in poche ore terreno di scontro tra maggioranza e opposizioni.

Al centro della contesa, il profilo dell’ex parlamentare della Lega, già presidente di Invimit, attualmente presidente di Fincantieri Infrastructure e componente del consiglio di amministrazione di Leonardo, la cui vicinanza al Carroccio ha sollevato dubbi sull’indipendenza richiesta a chi è chiamato a guidare l’organo di vigilanza.

Proprio sul passo indietro di Altieri, Salvini sottolinea: “Non l’ho seguita.

Mi spiace perché è una persona di assoluto livello e c’erano i requisiti: apprezzo la sua sensibilità politica”, conclude.

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