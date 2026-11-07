Nel corso della notte del 4 novembre, la periferia di Vicenza è stata teatro di una violenta escalation tra due persone. Un acceso diverbio, iniziato per motivi familiari, è degenerato rapidamente, culminando in un gesto estremo: l’uomo ha afferrato un coltello e ha colpito la compagna, provocandole gravi danni. La vicenda ha immediatamente attratto l’intervento delle forze dell’ordine, che si sono recate sul luogo per prestare soccorso e raccogliere le prime testimonianze.

L’atmosfera di tensione sembrava avvolgere l’intera zona, rendendo più complessa la ricostruzione dei fatti nelle prime ore successive al delitto.

La donna, trovata ancora in piedi ma con ferite visibili al volto, è stata trasportata d’urgenza al più vicino pronto soccorso. Gli esami medici hanno evidenziato una frattura dell’osso temporale e danni permanenti alla struttura facciale.

Le autorità hanno descrito la sua condizione come di prognosi riservata, sottolineando la gravità dell’attacco e la necessità di un lungo percorso di riabilitazione. Nel frattempo, la polizia ha avviato le ricerche per identificare e localizzare il responsabile.

Dettagli del tentato omicidio avvenuto a Vicenza

Secondo le ricostruzioni operative, l’aggressione è avvenuta in una zona residenziale poco illuminata, a pochi minuti dal centro città.

Testimoni oculari hanno riferito di aver udito urla e rumori metallici prima di vedere la figura dell’Uomo armato di coltello. La vittima ha tentato di difendersi, ma le ferite inflitte dall’attaccante sono state decisive. Gli agenti, giunti sul posto poco dopo, hanno trovato la scena ancora segnata dal sangue e hanno immediatamente richiesto il rinforzo dei Carabinieri per garantire la sicurezza del quartiere. Il sangue versato ha lasciato un segno tangibile della violenza che ha colpito la comunità locale.

Lesioni riportate dalla vittima

Le indagini cliniche hanno mostrato che la colpa principale dell’attacco è stata una ferita profonda che ha coinvolto il lato sinistro del cranio, provocando la frattura dell’osso temporale, una lesione rara e potenzialmente pericolosa. Inoltre, il colpo ha causato lacerazioni multiple al volto, con conseguenze estetiche e psicologiche difficili da superare. Gli specialisti hanno sottolineato la necessità di interventi chirurgici complessi e di un monitoraggio costante per evitare complicanze neurologiche. Il quadro clinico rimane critico e richiede un percorso di cura a lungo termine, con la speranza di migliorare la qualità di vita della vittima.

Procedimenti di ricerca e cattura dell’uomo a Castelfranco Veneto

Dopo l’intervento sul luogo del delitto, la polizia ha avviato una vasta operazione di tracciamento, basandosi su testimonianze, riprese di videosorveglianza e informazioni fornite dai vicini. L’uomo di 35 anni è stato individuato il giorno successivo a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove aveva trovato rifugio presso un conoscente. Gli agenti hanno effettuato un raid mirato, riuscendo a fermare il sospetto senza ulteriori aggressioni. La sua permanenza a Castelfranco è stata confermata da più fonti, che hanno collaborato con la ricerca, permettendo così una rapida cattura. Il fermo segna il primo passo verso un eventuale processo per tentato omicidio e violenza domestica.