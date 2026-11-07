Il Secret Service ha sequestrato armi e arrestato un venezuelano con una minaccia contro Donald Trump a pochi metri dalla Casa Bianca.

Giovedì 06 novembre, le forze di protezione federale hanno interrotto un potenziale attacco contro l’ex presidente Donald Trump. L’operazione, condotta nei pressi della Casa Bianca, ha portato all’arresto di un uomo che viaggiava a bordo di un’auto rubata e trasportava più pistole. L’intervento rapido del Secret Service ha evitato che la minaccia si concretizzasse, dimostrando ancora una volta l’efficacia dei protocolli di sicurezza attorno al centro del potere americano.

Dettagli dell’arresto effettuato dal Secret Service

L’agente di sicurezza ha individuato l’individuo mentre si aggirava in una zona ad alta frequentazione, a pochi isolati dalla Casa Bianca. Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento per la sicurezza interna, l’uomo era al volante di un’automobile rubata, scoperta in possesso di diverse armi da fuoco di calibro non specificato.

Al momento dell’intervento, gli agenti hanno trovato nel veicolo tre pistole, tutte registrate come stive non tracciate, e hanno subito neutralizzato il soggetto.

Il veicolo rubato e le armi sequestrate

Il mezzo in questione era stato sottratto a un privato proprietario pochi giorni prima, e la sua presenza nella zona della capitale ha immediatamente attivato i sistemi di sorveglianza.

Dopo il fermo, tutti gli oggetti di valore sono stati trasferiti al Secret Service per l’analisi balistica, mentre le pistole sono state poste sotto custodia del Dipartimento di Polizia. L’analisi preliminare ha confermato che le armi non erano state registrate negli Stati Uniti, indicando una possibile rete di contrabbando.

Identità del sospetto e contesto migratorio

Le autorità hanno identificato l’arrestato come un uomo di cittadinanza venezuelana, entrato negli Stati Uniti in maniera irregolare nel 2024. Il suo nome non è stato reso pubblico per motivi di privacy, ma la sua provenienza è stata confermata attraverso i dati biometrici raccolti al momento dell’arresto. L’indagine suggerisce che la sua permanenza non autorizzata sia legata a un tentativo di attraversare il confine meridionale, un fenomeno che ha visto un incremento negli ultimi anni a causa della crisi politica ed economica in Venezuela.

Reazioni e implicazioni per la sicurezza della zona

Il responsabile della sicurezza della Casa Bianca ha dichiarato che la vicinanza dell’incidente ha richiesto un potenziamento immediato delle misure di protezione. Il Secret Service ha attivato protocollo di contenimento, aumentando i posti di controllo e rinforzando la sorveglianza con unità aeree. Gli esperti di sicurezza hanno sottolineato come la scoperta di un’auto rubata con armi in prossimità del centro nevralgico della democrazia americana rappresenti un chiaro segnale di vigilanza continua contro potenziali minacce.

Procedura giudiziaria avviata

Dopo l’arresto, il sospetto è stato trasferito al dipartimento locale di polizia federale, dove è stato sottoposto a interrogatorio. Le accuse preliminari includono possesso illecito di armi, frode auto e minaccia contro un ex capo di Stato. La magistratura federale dovrebbe fissare una data di comparizione entro le prossime settimane, mentre gli inquirenti stanno approfondendo eventuali collegamenti con gruppi criminali internazionali. Il caso rimane sotto stretta osservazione da parte dei media internazionali, data la sensibilità della posizione politica dell’individuo minacciato.