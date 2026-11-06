Meteo, in arrivo temporali e prime nevicate: le previsioni del weekend

Piogge diffuse, temporali e prime nevicate sull'Italia nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026. Anche le temperature saranno in forte calo.

Piogge diffuse, temporali e prime nevicate sull’Italia nel fine settimana del 7 e 8 novembre 2026. Anche le temperature saranno in forte calo. Ma ecco le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni.

Meteo, in arrivo pioggia, neve e temporali sull’Italia

Il maltempo sta per tornare sull’Italia, con piogge, temporali e anche le prime nevicate, segno dell’avvicinarsi sempre di più della stagione invernale.

Le temperature, fino a qualche giorno fa miti in gran parte d’Italia, scenderanno, previsto infatti un forte calo termico. Le prime piogge stanno già cadendo al Nord, per via di una profonda depressione dalla Francia, e arrivano sopra i 1.500 metri le prime nevicate. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana del 7 e 8 novembre 2026.

Meteo, in arrivo pioggia e neve: le previsioni del weekend

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla stagione invernale, non solo a livello di calendario ma anche a livello di clima. Sull’Italia infatti sono attese in queste ore le prime nevicate sulle Alpi sopra i 1.500 metri. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni per il weekend del 7 e 8 novembre 2026.

Per quanto riguarda la giornata di domani, ovvero sabato 7 novembre, avremo un miglioramento del tempo al Nord Ovest dopo le piogge della giornata di oggi, venerdì 6, e anche sulle regioni tirreniche, dove ci saranno ampie schiarite. Instabilità con piogge diffuse invece sul versante adriatico e al Sud. Per quanto invece riguarda la giornata di domenica 8 novembre, ci sarà un miglioramento del tempo un pò su tutta la penisola, con qualche pioggia che potrebbe cadere solamente sul Salento. Ma attenzione che la prossima settimana si dovrà riaprire nuovamente l’ombrello per via di una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia. Capitolo temperature, in calo anche di 4 gradi in alcune zone. L’inverno sta proprio per arrivare!