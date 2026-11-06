Tre anni e mezzo dopo la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha dato il via libera a una nuova pagina sentimentale. Nell’ultimo post Instagram il ventenne ha annunciato di frequentare la 32-enne Carola Moroni, definendo il periodo sereno e felice per sé e per i suoi tre figli.

Il messaggio, delicatamente formulato, ha mirato a chiudere le continue speculazioni dei gossip, ribadendo che la relazione avviene nella massima trasparenza e senza alcun attrito con l’ex moglie.

Il percorso che ha portato Bonolis e Moroni insieme

Secondo le informazioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il primo incontro tra i due risale a un evento di beneficenza.

All’epoca Bonolis non era ancora pronto a intraprendere una nuova storia. Tuttavia, l’estate scorsa, mentre si trovava a Formentera, è stato colto da un impulso che lo ha spinto a recarsi sulla Costiera Amalfitana. Una fonte vicina a lui ha riferito a Parpiglia dell’avvicinamento con Carola, che ha iniziato a partecipare regolarmente a incontri discreti, proseguendo anche durante la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Le prime apparizioni pubbliche

Il catturato definitivo del nuovo duo è avvenuto a Londra, dove il sessantacinquenne è volato per assistere al torneo di padel del figlio Davide Bonolis. Fotografato insieme a Carola in Covet Garden, il conduttore ha dimostrato che la coppia non si limita a incontri dietro le quinte, ma è pronta a vivere momenti condivisi anche sotto gli occhi dei paparazzi. Carola, originaria dei Castelli Romani, era già nota al grande pubblico per la sua partecipazione al reality Temptation Island nel 2023, dove aveva interpretato il ruolo di tentatrice.

Il rapporto con Sonia Bruganelli e i rispettivi partner

Nel suo comunicato Instagram, Bonolis ha esplicitamente smentito le voci secondo cui la nuova storia con Carola avrebbe causato tensioni con l’ex moglie. Ha dichiarato di apprezzare il compagno di Sonia, Angelo Madonia, e ha sottolineato che anche Sonia rispetta Carola. Inoltre, ha ribadito che il legame professionale con la ex è rimasto intatto: collaborano da anni sui progetti televisivi, mantenendo una sinergia che, a suo dire, è “semplice” e basata sul benessere dei figli.

Per concludere il messaggio, Bonolis ha lanciato una dose di ironia, rimandando i lettori a leggere “Le cronache di Narnia” o “La Torre Nera di Stephen King” come alternativa ai pettegolezzi più sensuali. La battuta, simile a quelle che aveva già usato in passato, indica chiaramente la sua volontà di distanziare la propria vita privata da speculazioni senza fondamento.