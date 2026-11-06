Le elezioni di medio termine del 2026 hanno scosso il tradizionale fortino repubblicano del Texas, regalando al partito di sinistra i primi successi a livello statale dopo ben 32 anni. In questo scenario di “onda blu”, un unico risultato repubblicano è risultato diverso: la conquista del 32° distretto congressuale nei pressi di Dallas da parte di Jace Yarbrough.

Il dato più sorprendente è la modesta vittoria di Yarbrough, che ha ottenuto il 51,5% dei voti contro Dan Barrios (48,5%). Nonostante il margine stretto, il risultato è stato interpretato come l’unica luce rossa in un panorama dominato dai Democratici, che hanno mantenuto quattro seggi ridisegnati per favorire i repubblicani.

Strategia di campagna: dal primario al generale

Secondo Matthew Wilson, professore di Southern Methodist University, Yarbrough ha saputo riposizionare la propria campagna nei mesi finali. Inizialmente concentrato su temi socioculturali tipici dei primari, ha cambiato rotta puntando su preoccupazioni economiche – prezzi in calo, costo della vita – temi più vicini al centro dell’elettorato. Wilson ha sottolineato come questa mossa abbia permesso al candidato di parlare “di riduzione dei prezzi” e di questioni pocket-book per gli elettori indecisi.

Il ruolo del nuovo disegno elettorale

Il cambiamento di rotta di Yarbrough è stato rafforzato dal redistricting approvato dal legislativo texano nell’. L’operazione, spinta da Donald Trump, ha ridisegnato il 32° distretto togliendo gran parte della zona di Dallas e includendo aree più rurali e tradizionalmente repubblicane. Dal 2024, il distretto contava circa il 60% di popolazioni Latino, Afro-americana e asiatica; la nuova mappa ha ridotto significativamente queste percentuali, aggiungendo quartieri a prevalenza bianca.

Il ritorno dei Democratici: la forza del voto Latino

Parallelamente, i Democratici hanno capitalizzato sulla mobilitazione Latino in diversi distretti. In Houston, Leticia Gutierrez ha conquistato il 58% dei voti contro Alex Mealer, grazie a una campagna aggressiva in lingua spagnola e focalizzata su temi economici. Come ha spiegato Gutierrez, l’accesso alle informazioni in spagnolo è cruciale per far votare le famiglie registrate ma non informate.

Il 9° distretto, in cui i Latino rappresentano circa il 60%, è stato vinto nettamente dai Democratici, ribaltando l’aspettativa dei repubblicani che avevano puntato su una riduzione della presenza elettorale di queste comunità. Michael Adams, studioso della Texas Southern University, ha richiamato la “teoria della minaccia di gruppo”, spiegando che la percezione di minacce – in questo caso le politiche immigratorie restrittive di Trump – ha stimolato una maggiore partecipazione elettorale Latino.

Altri fronti della battaglia elettorale

Nel 28°, 34° e 35° distretto, tradizionalmente rosso, i Democratici hanno nuovamente trionfato: Johnny Garcia ha superato Carlos De La Cruz di più di 10 punti nella periferia di San Antonio; al confine con il Messico, Henry Cuellar ha ottenuto quasi il 66% dei voti, mentre Vicente Gonzalez ha vinto il 34° distretto con un margine di 15 punti. Il risultato dimostra come la presunta “ondata blu” abbia colpito soprattutto i distretti che i repubblicani avevano sperato di conquistare attraverso il nuovo disegno elettorale.

La vittoria di Yarbrough rappresenta un’eccezione in un quadro complessivo di avanzata democratica, dove il redistricting non ha prodotto i risultati sperati dai repubblicani e la mobilitazione Latino ha giocato un ruolo decisivo nella ridefinizione del panorama politico texano.