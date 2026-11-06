Il talk show di Pierluigi Diaco, trasmesso su BellaMa’, ha scatenato una vera e propria bolla di polemica dopo l’intervista a Alberto Ravagnani. L’ex sacerdote, noto per la sua ribalta verso i media grazie al suo passaggio a Ballando con le Stelle, è stato messo sotto i riflettori per domande considerate da molti troppo intime. Il dibattito non si è placato nemmeno dopo che Ravagnani aveva dichiarato l’intenzione di concentrarsi solo sul nuovo programma di danza.

Le critiche sono riaffiorate in seguito al confronto verbale tra Milly Carlucci e Diaco durante la puntata di Ballando con le Stelle, per poi essere riprese da Le Iene. A far discorrere il caso, Gaston Zama ha contattato direttamente Diaco, chiedendo un chiarimento sulla “bufera” che aveva coinvolto l’intervista.

Le ragioni dell’intervista: perché Diaco ha voluto parlare di Ravagnani

Il 3 novembre Diaco ha preparato una puntata di BellaMa’ incentrata su un tema delicato: “preti divenuti idoli del web”. All’interno del programma, Ravagnani era segnalato come caso emblematico, avendo lasciato il sacerdozio e partecipato a un reality più che mai incentrato sul fascino visivo. Per garantire trasparenza, il conduttore ha dichiarato di aver convocato l’ex sacerdote in camerino, una pratica che ha precisato: “L’ho convocato in camerino, cosa che non faccio mai con gli ospiti”.

L’obiettivo era avvertire Ravagnani dell’intensità del dialogo, definendolo “tosto e molto schietto”.

Il tema della castità e della sessualità

Durante la conversazione, Diaco ha sottolineato che le sue domande erano legittime e inerenti al pubblico. Ha affermato: “Penso che sia del tutto naturale chiedere a un ex prete perché non è stato casto e chiedergli se è attratto da un uomo o da una donna”. Il conduttore ha poi precisato che la castità era già stata discussa da Ravagnani in precedenti apparizioni, persino su Le Iene**, dove ha ammesso l’uso di contraccettivi**. In base a queste premesse, Diaco ha ritenuto opportuno approfondire temi di eros, scoperta della fisicità e identità sessuale, sostenendo che, da giornalista, avrebbe posto le stesse domande a qualsiasi ospite che avesse affrontato simili esperienze.

Il discorso di Diaco sui social e sul diritto di chiedere

Quando Gaston Zama ha chiesto a Diaco di commentare il clima di critica, il conduttore ha inizialmente dichiarato di non voler rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, poco dopo, ha fissato la sua posizione contro le accuse provenienti dal social. Diaco ha sostenuto che il suo compito è porre domande e permettere al pubblico di formare un’opinione: “Mi rendo conto che qualsiasi cosa io faccia possa essere legittimamente criticata”. Ha poi definito i social una “dittatura”, aggiungendo: “non cedo al ricatto della dittatura social”. Per lui, i media tradizionali – radio e televisione – restano i canali più autentici per esprimere idee, mentre i social sono una “fiera della vanità”.

Le reazioni dei media: Le Iene e la telefonata di Gaston Zama

Il caso ha trovato ulteriore spazio su Le Iene, che hanno dedicato un servizio all’intervista e alle dichiarazioni di Diaco. In tale contesto, Gaston Zama ha nuovamente contattato il conduttore, sperando in una risposta più chiara. Diaco, pur lasciando intendere una prima esitazione, ha poi fornito una sequenza di commenti che hanno spiegato le motivazioni dietro le domande, ribadendo il diritto di chiedere e la necessità di affrontare argomenti già trattati in altri programmi, quali quelli di Milly Carlucci e Alberto Matano. La vicenda continua a generare dibattiti sul rispetto della privacy, sul ruolo dei media tradizionali rispetto ai social, e sulla responsabilità dei conduttori nel trattare temi sensibili.