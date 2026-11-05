Il 5 novembre 2026, il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha scelto Instagram come palcoscenico per un annuncio inatteso. Dopo settimane di voci su una possibile nuova relazione, l’uomo di 65 anni ha pubblicato un lungo messaggio, mettendo fine alle speculazioni e aprendo una pagina più intima della sua vita privata. Il post è cominciato con una frase di cortesia, raramente usata dal presentatore, per poi introdurre il tema principale: un periodo di serenità condivisa con i suoi figli.

Bonolis rende pubblico il nuovo amore con Carola Moroni

Nel testo, Bonolis ha dichiarato di frequentare una donna che lo piace molto, specificando il nome Carola Moroni. Ha descritto i momenti trascorsi assieme come “veramente piacevoli”, contrapponendo questi sentimenti ai cosiddetti “spifferi” che cercavano di entrare dalla finestra della sua vita.

Il tono era di reale felicità, con la frase chiave: “Un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra”. Il presentatore ha voluto sottolineare che la nuova storia è fonte di gioia per lui e per i tre figli, Silvia, Davide e Adele.

Il clima familiare: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Parallelamente all’annuncio dell’amore, Bonolis ha colto l’occasione per smontare ogni voce di tensione con la sua ex moglie Sonia Bruganelli. Ha confermato che la donna vive una relazione con il ballerino Angelo Madonia, un compagno che l’uomo rispetta. Questo riconoscimento reciproco è stato presentato come prova di una collaborazione serena sia nella sfera privata che in quella professionale, ribadendo che non ci sono “misteri, tensioni o retroscena da svelare”.

Chi è Carola Moroni, la giovane da 32 anni

Carola Moroni, 32enne originaria dei Castelli Romani, è una professionista del settore digitale con una laurea in Informatica. Il suo nome era già comparso nei media durante l’edizione di “Temptation Island”, dove aveva partecipato come tentatrice. Dopo quell’esperienza ha preferito mantenere un profilo più riservato, dedicandosi a sport come l’arrampicata e ai viaggi. Il loro primo incontro è avvenuto sul set televisivo, probabilmente nell’ambito della casa di produzione Fascino, di proprietà di Maria De Filippi, dove entrambi operano.

Un omaggio letterario

Per chiudere il messaggio, Bonolis ha inserito una battuta ironica, consigliando ai follower di leggere Le cronache di Narnia o, ancor meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Ha citato l’iconico incipit del romanzo: “The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed”, suggerendo che, a differenza delle voci di cronaca, la fantasia è l’unica storia reale da sfogliare.