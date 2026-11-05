Irace (Plures): “Ci proponiamo come partner per la circolarità”

Il progetto 'Buon Vento' è "una delle iniziative di innovazione che abbiamo realizzato in Plures che si sta proponendo come un partner per la circolarità: proviamo a mettere insieme i rifiuti, l'energia e l'acqua come tasselli di circolarità. Il Ppa si inserisce in questa strategia". Così Albert...

Il progetto ‘Buon Vento’ è “una delle iniziative di innovazione che abbiamo realizzato in Plures che si sta proponendo come un partner per la circolarità: proviamo a mettere insieme i rifiuti, l’energia e l’acqua come tasselli di circolarità. Il Ppa si inserisce in questa strategia”. Così Alberto Irace, ad Plures, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=bKNVeytdKK4