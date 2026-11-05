Barrile (Utilitalia): “Qualità raccolta rifiuti determina successo del riciclo”

"La qualità della raccolta determina poi il successo dell'effettivo riciclo: più è 'pura' la materia che viene raccolta e più è agevole il suo impiego attraverso il processo di riciclo. Quindi più aumentiamo la qualità della raccolta, attraverso l'efficientamento del servizio ma anche la cons...

“La qualità della raccolta determina poi il successo dell’effettivo riciclo: più è ‘pura’ la materia che viene raccolta e più è agevole il suo impiego attraverso il processo di riciclo. Quindi più aumentiamo la qualità della raccolta, attraverso l’efficientamento del servizio ma anche la consapevolezza crescente e accresciuta dei consumatori, più riduciamo lo scarto” tra quantitativi raccolti e quantitativi riciclati.

Così Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=2VbpBRb60FU