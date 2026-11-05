Il caso di Alberto Ravagnani e dell’intervista avuta con Pierluigi Diaco all’interno del programma da lui ideato e condotto, una situazione che ha visto l’ex prete finire nel bel mezzo di polemiche per come è stato trattato da Diaco stesso che ha fatto il suo dovere di conduttore provocando la star tv ed ex prete relativamente a temi scottanti derivanti dalla sua decisione.

Alberto Ravagnani e l’intervista a Bellamà

Alberto Ravagnani è stato intervistato da Pierluigi Diaco nel suo programma tv “Bellamà”, e durante questa intervista il conduttore ha usato toni particolarmente accesi, spingendolo a parlare di aspetti personali legati al suo addio al ruolo ecclesiastico.

Ravagnani ha risposto pur precisando di essere stato messo in difficoltà dal conduttore, Diaco però ha continuato, spiegando che quanto stesse affrontando fa parte della linea di conduzione del suo programma e che egli, Ravagani, debba accettare un patto di sincerità con il pubblico, a maggior ragione dopo l’uscita di un’autobiografia dove spiega le ragioni che lo hanno portato a lasciare il sacerdozio.

Milly Carlucci, la replica in diretta tv di Diaco sul caso Ravagnani

Milly Carlucci, conduttrice televisiva di “Ballando con le Stelle” è intervenuta pubblicamente per parlare del caso Ravagnani, spiegando tramite i propri profili social che da parte sua e di tutto lo staff del programma vi fosse il massimo sostegno a Ravagnani e la volontà di proseguire insieme il percorso umano ed artistico iniziato con la sua partecipazione.

Tuttavia nella giornata di oggi la stessa Carlucci è passata all’attacco, difatti è stata intervistata da Caterina Balivo all’interno del suo programma “La volta buona”, ed ha spiegato che Alberto ha dovuto subire un’intervista infelice – così riporta AdnKronos – e che questa ha cementificato l’unione tra i concorrenti del programma, il cui obiettivo massimo è regalare bellezza e sogni ai telespettatori.

L’intervento di Diaco in diretta tv

Il caso Ravagnani si tinge di un altro capitolo, dopo l’intervista rilasciata dall’ex prete ed attuale ballerino del programma di Milly Carlucci al programma condotto da Pierluigi Diaco. Nella giornata di ieri la conduttrice dello show del sabato di Rai 1 era intervenuta a “La Volta Buona”, programma condotto da Caterina Balivo, spiegando che l’intervista realizzata dal collega ha di fatto cementificato il rapporto tra i concorrenti di Ballando, rafforzando le sue opinioni personali scritte sui propri profili social.

Diaco dopo aver visto l’intervista della collega ha quindi sfruttato la diretta della puntata di “Bellamà” e nella giornata di oggi ha punzecchiato direttamente la collega. Come riporta AdnKronos, Diaco ha spiegato – “Curioso come Milly Carlucci, conduttrice che stimo e di cui seguo tutte le dirette il sabato sera, sfrutti gli strumenti della stessa azienda per regolare i conti”.

Il tono è risultato molto piccato e deluso per la chiusura di un caso mediatico che si sarebbe potuto certamente chiudere in un modo migliore, sfruttando il legame privato tra i due protagonisti della televisione italiana.