"Sotto accusa", guai per un ex cantante di Amici: cos'è successo

Guai per Aka 7even: il cantante ex allievo di “Amici” di Maria De Filippi è infatti coinvolto in una vicenda giudiziaria riguardante una canzone. Inoltre sono state annullate tre date del tour teatrale. I dettagli.

Aka 7even nei guai: l’ex cantante di Amici accusato di plagio

Periodo complicato per l’ex cantante di “Amici” Aka 7even, coinvolto in una controversia giudiziaria riguardante la canzone “Loca”.

Oggi, mercoledì 4 novembre 2026, il cantante andrà a processo, visto che dopo mesi di indagini da parte della Procura di Roma, il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di mandarlo a giudizio. Ad Aka 7even viene contestato di essersi esibito in pubblico con un brano che non sarebbe suo, ovvero “Loca”, brano ancora oggi attribuito a lui su tutte le piattaforme, ma che secondo l’accusa è stata scritta da un altro artista, ovvero Emanuele Bertolucci, conosciuto artisticamente come Lema, il quale sostiene di aver composto precedentemente una canzone intitolata “Loka“ e che, secondo la sua ricostruzione, risalirebbe al 2019, quando aveva partecipato ai provini del talent.

Lema ha quindi deciso di rivolgersi alla magistratura, denunciando una presunta violazione del diritto d’autore. L’udienza come detto è prevista per oggi, con Aka 7even assistito dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello, mentre i legali di Lema avrebbero già avviato un’azione civile al fine di ottenere il riconoscimento degli eventuali danni.

Va precisato che al momento le accuse sono tutte da accertare.

Aka 7even, annullato il tour autunnale

Oltre alla vicenda giudiziaria, non è un periodo positivo neanche lavorativamente, in quanto le tre date autunnali del tour di Aka 7evene e Lda sono state cancellate. Queste le parole nel video su Instagram dei due artisti: “Questo è il momento di ringraziarvi! Per aver creduto in questo progetto fin dall’inizio, per aver cantato con noi, per averci accompagnato in ogni tappa e aver reso possibile qualcosa che, quando abbiamo iniziato, non avremmo mai immaginato. Oggi abbiamo deciso insieme di chiudere questo capitolo musicale e tornare ai nostri percorsi individuali, ma quello che abbiamo costruito va ben oltre la musica e resterà per sempre, come la nostra amicizia e il vostro essere famiglia. Purtroppo le date di novembre a Milano, Roma e Napoli sono annullate. Sappiamo quanto aspettavate questi concerti e ci dispiace davvero per chi si era organizzato per esserci. Grazie per aver reso questo progetto molto più grande di quanto avremmo mai potuto immaginare”.