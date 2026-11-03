"Non so se vomitare o ridere", Ruggieri spara a zero su Ilaria Salis

Le manifestazioni del 30 ottobre contro il carovita, il riarmo e il governo Meloni continuano a far discutere. A Quarta Repubblica, Andrea Ruggieri ha attaccato duramente Ilaria Salis, contestando il blocco delle tangenziali e i disagi provocati ai cittadini. Nel programma di Nicola Porro è intervenuto anche il commerciante bolognese Andrea Tosi, che ha raccontato le difficoltà vissute durante lo sciopero.

Quarta Repubblica, le parole di Ilaria Salis finiscono al centro del dibattito

A intervenire sulla mobilitazione è stata anche Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha partecipato al corteo organizzato a Milano, ribadendo la necessità di continuare a portare avanti le proteste. «I problemi sociali non si risolvono a colpi di decreti sicurezza», ha dichiarato, sostenendo che le persone scese in piazza continueranno a mobilitarsi fino a quando non arriveranno cambiamenti concreti.

Le sue parole sono state riprese durante Quarta Repubblica, la trasmissione di approfondimento politico di Rete 4 condotta da Nicola Porro, dove si è acceso il confronto sulle modalità della protesta.

Andrea Ruggieri contro Ilaria Salis a Quarta Repubblica: “Non so se devo vomitare o ridere”

A criticare duramente la posizione dell’eurodeputata è stato Andrea Ruggieri, ex parlamentare di Forza Italia, che ha premesso di riconoscere il valore costituzionale del diritto di manifestare e scioperare.

Tuttavia, secondo lui, questo non può giustificare comportamenti che finiscono per ostacolare la quotidianità degli altri cittadini. «Il diritto allo sciopero e alla manifestazione è sacrosanto, nessuno lo potrà mai discutere», ha esordito, per poi contestare il messaggio lanciato da Salis: «Quando io sento un’influencer figlia di papà come Ilaria Salis dire ‘ci dobbiamo riprendere il futuro e il benessere’ bloccando tangenziali io non so se devo vomitare o ridere».

Ruggieri ha quindi sottolineato che le iniziative di protesta dovrebbero svolgersi senza impedire a chi deve raggiungere il posto di lavoro o una struttura sanitaria di farlo regolarmente. «Si possono organizzare spettacolarissime manifestazioni senza aggredire poliziotti, bloccare persone che legittimamente, pagando le loro tasse, hanno bisogno di poter usufruire dei servizi molto scarsi che questa Repubblica mette loro a disposizione e svolgere correttamente la loro vita», ha aggiunto.