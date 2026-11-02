Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! con Ilary Blasi alla conduzione fa discutere e riaccende i ricordi di Iva Zanicchi, storico volto del quiz televisivo. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante ha espresso il proprio dispiacere per non essere stata contattata da Mediaset, lasciandosi andare a uno sfogo senza filtri e a una battuta al vetriolo contro l’azienda.

Il precedente a Belve e l’avvertimento sul ritorno di Ok, il prezzo è giusto!

Quella di Domenica In non è la prima occasione in cui Iva Zanicchi manifesta pubblicamente il desiderio di essere coinvolta nella nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto!. Già nei mesi scorsi, quando si ipotizzava un possibile approdo del format sulla Rai, la cantante aveva affrontato l’argomento durante un’intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani.

Anche in quell’occasione non aveva nascosto le proprie aspettative, lanciando un messaggio piuttosto esplicito a chi avrebbe dovuto occuparsi del progetto. «Se mi hanno chiamata per la conduzione? Io non dico nulla, ho altri progetti, ma ricordatevi che se fate questo quiz senza di me, sarà un flop tremendo!», aveva dichiarato.

Zanicchi ha guidato il celebre quiz dal 1986 al 2000, diventandone uno dei volti più riconoscibili, e non ha mai nascosto il desiderio di ritrovare un posto nella trasmissione.

“Andate a fancu*o!”, Iva Zanicchi dichiara guerra a Mediaset in diretta

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Iva Zanicchi è tornata a parlare di uno dei programmi che hanno segnato maggiormente la sua carriera televisiva: Ok, il prezzo è giusto!. Le indiscrezioni sul possibile ritorno dello storico quiz su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione durante le festività natalizie, hanno offerto l’occasione per commentare la nuova edizione. La cantante ha accolto con entusiasmo la scelta della collega, augurandole il meglio e riconoscendole le qualità necessarie per affrontare questa esperienza. Non ha però nascosto una certa amarezza nei confronti di Mediaset, colpevole, a suo avviso, di non averla nemmeno informata del progetto, nonostante il lungo legame con la trasmissione.

«Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima. Farai Ok in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che ho fatto per 11 anni. Sono contenta, avrà successo», ha dichiarato Zanicchi, prima di lasciarsi andare a una provocazione decisamente meno diplomatica. «L’unica cosa, dato che non tengo un cecio in bocca, è che avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina per dirmi: “Guarda Iva, rifacciamo Ok”. Ma andate a fancu*o, va!». Una battuta che ha provocato le risate dello studio, con Mara Venier che ha subito replicato: «Ti prendi tutte le responsabilità». Al di là dell’ironia, lo sfogo evidenzia il dispiacere della cantante per non essere stata coinvolta, nemmeno attraverso una semplice comunicazione, in un ritorno televisivo al quale è particolarmente affezionata.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, la cantante ha parlato anche dei suoi impegni professionali, a partire dal ritorno sul palcoscenico con Viva la mamma!, commedia scritta da Diego Ruiz che la vede recitare insieme a Samuel Peron e Michela Miconi. Il debutto è fissato per il 5 novembre al Teatro Goldoni di Corinaldo, mentre dal 17 al 23 novembre lo spettacolo sarà al Teatro Manzoni di Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MaccheTiVu’ (@macchetivu)