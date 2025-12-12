Per alcuni mesi si è parlato di un ritorno in tv di Ok il Prezzo è Giusto, con la Rai che stava per aggiudicasi il format, che avrebbe affidato a Flavio Insinna. Tutto sembrava ormai predisposto, tanto che Francesca Fagnani a Belve avrebbe chiesto a Iva Zanicchi cosa pensasse del ritorno della trasmissione che aveva condotto per molti anni.

In tale occasione, come si legge nel portale Biccy.it, la presentatrice aveva dato una risposta diventata virale in poche ore: “Torna in Rai? Ah, ma che piacere. Ricordatevi, che se lo fate senza di me, sarà un flop tremendo!”. E così alla fine è Mediaset che si è accaparrata Ok il Prezzo è Giusto, e una settimana fa i ragazzi di Noi Channel avrebbero chiesto a Iva se a questo punto stesse davvero pensando di condurre nuovamente il quiz, al che lei ha risposto con sicurezza: “Sì ho saputo che Ok il Prezzo è Giusto torna a casa a Mediaset, me l’hanno detto. Non sono stata ancora interpellata. Se mi vedrete alla conduzione? Secondo me sì, perché questo programma senza di me non esiste, sarebbe illegale, o meglio… un vero flop! Io con Samira Lui? Ah bene, non da sola. Se Gerry me la lascia, io accetterei con molto piacere”.

Iva Zanicchi torna con Ok il Prezzo è Giusto?

Iva Zanicchi non sta scherzando, è pronta a riprendere la conduzione di Ok il Prezzo è Giusto e, perché no, a condividerlo con un volto nuovo. In un’intervista rilasciata su Oggi, la cantante avrebbe svelato che sarebbe davvero contenta di tornare alla conduzione del quiz che è stato casa sua per tredici edizioni, magari insieme a Samira Lui. “Sono seria, certo che penso di poterlo fare, sono qui, a disposizione e aspetto la chiamata dell’azienda. Se lo farei con Samira? Certo, è spavalda, giovane, sveglia. Io ho un debole per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro. Sono sicura che lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna! E si sa, come le nonne, non c’è nessuno. Ok il Prezzo è Giusto era proprio casa mia. La gente continua a fermarmi ancora e mi dice: “Cento, Cento”. Incontro ragazzi di 40 anni che ignorano completamente la mia carriera di cantante, pensano che io sia “nata” conduttrice: vedevano Ok il Prezzo è Giusto, con i nonni, che adesso non ci sono più e quelli sono ricordi che restano. Sì, quel programma era casa mia: tanto è vero che certe volte mi scordavo di dov’ero ed entravo in studio in ciabatte. E il regista, canaglia, cosa faceva? Zoommava sulle pantofole!”.

L’ipotesi del ritorno di Iva Zanicchi con Ok il Prezzo è Giusto a Mediaset

Di fatto, però, su Ok il Prezzo è Giusto i telespettatori e Iva devono frenare gli entusiasmi, perché il ritorno di questo format è ancora incerto. Ieri Pier Silvio Berlusconi durante l’incontro con la stampa avvenuto a Cologno Monzese avrebbe spiegato che ha voluto che il format restasse a Mediaset, ma che al momento non ci sono date o piani per inserirlo nei palinsesti: “Abbiamo accordo di collaborazione bello ampio con Fremantle e nell’accordo abbiamo chiesto di avere anche il mantenimento del titolo storico di Canale 5 ‘Ok, il prezzo è giusto’. L’avevamo attenzionato quando abbiamo deciso di riprendere ‘La Ruota della Fortuna’. Quando andrà in onda? Non è in palinsesto, non ci abbiamo ancora pensato“. In ogni caso, il ritorno di Ok il Prezzo è Giusto con Iva Zanicchi alla conduzione affiancata da un nuovo volto di Mediaset potrebbe essere un successo, anche grazie alla sua grinta e lo spirito di una ragazzina.