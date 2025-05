Iva Zanicchi: un ritorno atteso

La celebre cantante Iva Zanicchi ha recentemente fatto parlare di sé durante la trasmissione Citofonare Rai 2, condotta da Simona Ventura e Paola Perego. In un’intervista che ha catturato l’attenzione del pubblico, Zanicchi ha espresso il suo desiderio di tornare in televisione, rivelando di aver tentato più volte di convincere i vertici Rai a darle una nuova opportunità.

Nonostante i suoi sforzi, la risposta è sempre stata negativa, lasciando la cantante con un senso di frustrazione.

Un’intervista ricca di emozioni

Durante l’intervista, Iva Zanicchi ha mostrato il suo carattere vivace e diretto, non risparmiando battute pungenti che hanno messo in imbarazzo le conduttrici. Paola Perego, nel tentativo di cambiare argomento, ha proposto di metterla in contatto con un manager, scatenando la reazione ironica della Zanicchi, che ha risposto: “Tuo marito?”. Questo scambio ha dimostrato non solo la spontaneità della cantante, ma anche la sua voglia di tornare a brillare nel mondo dello spettacolo.

Un amore eterno

Oltre alla sua carriera, Iva Zanicchi ha parlato del suo indissolubile legame con Fausto Pinna, il produttore musicale scomparso nel 2024. La loro storia d’amore, iniziata durante la lavorazione dell’album Care colleghe, è stata caratterizzata da un profondo rispetto e fiducia reciproca. Nonostante le differenze di carattere – lei, un vero e proprio uragano di energia, e lui, una persona riservata – il loro legame è rimasto forte nel tempo. Zanicchi ha rivelato di aver sempre rifiutato le avances di molti colleghi, dimostrando la sua fedeltà e il suo rispetto per il marito.

Il futuro di Iva Zanicchi

La domanda che tutti si pongono è: tornerà Iva Zanicchi in televisione? Con la sua carriera costellata di successi e la sua personalità carismatica, la cantante ha tutte le carte in regola per un ritorno trionfale. I telespettatori sono in attesa di scoprire se la Rai deciderà di darle una nuova chance, mentre lei continua a mantenere viva la speranza di tornare a calcare il palcoscenico televisivo.